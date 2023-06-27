Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kaçıncı güne kadar kesilir?
Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesi kurban, Müslümanların heyecanla beklediği günlerden biridir. Bu sene Kurban Bayramı, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Birçok Müslüman kurbanın ne zaman kesileceğini araştırıyor. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban kaçıncı güne kadar kesilir?
Giriş Tarihi: 27.06.2023
15:35
Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
15:36
💠 Hz. Âdem'den bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi
Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biridir.
💠 Kurban; sadakatin,
Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesidir.
💠 Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.
💠 Müminler her kurban kesiminde
Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
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Arefe, Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür.
💠 Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.
💠 Kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti,
namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. bayram namazı kılınan yerlerde
💠 Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların
gündüzleri kesilmesi uygundur.
Arife günü kurban kesilir mi?
💠Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kesilir.
Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir. Arife günü ve bayramın dördüncü günü kurban kesilmez.
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Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
💠Kurban, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini terim olarak ise Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını elde etmek için İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne göre boğazlamak, ya da bu şekilde kesilen hayvana verilen isimdir. Buna "udhiyye" ; hac da kesilen kurbana "hedy" denir. Mali ibadetlerden biri olan kurban,
İmam-i Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ve diğer mezhep imamlarına göre müekked sünnettir. Kurban kesmeyi Peygamber (sav) Efendimiz hayatında hiç terk etmemiştir.
Kurban kesmenin hikmeti nedir?
💠 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in yüce Allah'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş olur. Aynı zamanda kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
💠Kurban toplumda
sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar,
💠Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan
onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. yoksulların bulunduğu ortamlarda
💠Zengine malını
harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda
💠Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda
ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına