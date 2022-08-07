Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Menuçehr hakkında bilgiler
Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Menuçehr hakkında bilgiler
Atalarımızdan miras kalan nice değerlerimiz, gelecek nesiller için itina ile ayağa kaldırılıyor. Bunlardan biri de Ani Antik Kenti'nde bulunan Ebu'l Menuçehr Camii… Anadolu'daki ilk Türk camisi olarak bilinen cami, Sultan Alparslan'ın 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de yaptırıldı. Restorasyonu devam eden camide yakın bir tarihte ezan sesi yankılandı. Tarihi mekânda yüzyıllar sonra okunan ezan, duygu dolu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 07.08.2021
16:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
08:59
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Ebu'l Menuçehr Camii tarihi
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Anadolu'nun ilk Türk camisinde ezan sesi
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99 basamaktan oluşuyor
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En eski Selçuklu dönemi eserlerinden
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2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi