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Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Menuçehr hakkında bilgiler

Atalarımızdan miras kalan nice değerlerimiz, gelecek nesiller için itina ile ayağa kaldırılıyor. Bunlardan biri de Ani Antik Kenti'nde bulunan Ebu'l Menuçehr Camii… Anadolu'daki ilk Türk camisi olarak bilinen cami, Sultan Alparslan'ın 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de yaptırıldı. Restorasyonu devam eden camide yakın bir tarihte ezan sesi yankılandı. Tarihi mekânda yüzyıllar sonra okunan ezan, duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 07.08.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 08:59
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Ebu'l Menuçehr Camii tarihi
Ebu’l Menuçehr Camii tarihi

📌 Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazanmasının ardından, bugün Ani Harabeleri olarak bilinen yerde inşa edilen Anadolu'nun ilk Türk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor.

➡ Anadolu'daki ilk Türk camisi olarak bilinen Ebu'l Menuçehr Camii, Sultan Alparslan'ın 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de yaptırıldı.

➡ Caminin minaresi 99 basamaktan oluşuyor.

➡ Minaresinde kûfî hatla yazılı olan 'Bismillah' yazısı merdivenin 66. basamağına denk geliyor.

🔸Kufi hat nedir?

Arapça hat sanatında yaygın olarak kullanılan bir yazı türüdür. Gence Şehir Kapısı, Ani Orta Kapı Batısındaki Burç, Ani İçkale Kapısı, Ani Menuçehr Camii kitabeleri kufi hatlıdır.

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Anadolu'nun ilk Türk camisinde ezan sesi
Anadolu’nun ilk Türk camisinde ezan sesi

📌 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu'nun ilk Türk camisinde ezan sesi yankılandı.

🔸 Ani Ören Yeri'ndeki Ebul Menuçehr Cami'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ebul Menuçehr Cami restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ibadete açılacak. Restorasyon çalışmaları devam eden ve Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Ebul Menuçehr Camisi'nde okunan ezan ziyaretçilerini duygulandırdı.

🔸 Tarihi mekanda yüzyıllar sonra ezan okunduğunu ifade eden Arzu Kasımoğlu, "Duygulandım, duyduğum zaman gerçekten çok duygulandım. Çok güzel bir duygu, çok güzel" dedi.

🔸 25 yıl sonra memleketi Kars'a gelerek Ani Ören Yeri'ni ziyaret ettiğini belirten Eda Kasımoğlu "25 yıl memleketime geldim. Yani buranın tadilata girmesi, çok güzel, ezan sesinin tabi ki burada yankılanması hem beni duygulandırdı hem de çok etkiledi" diye konuştu.

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99 basamaktan oluşuyor
99 basamaktan oluşuyor

🔸 Ebu'l Menuçehr Camii'nin minaresinin ilgi çekici tarafı, üzerinde beyaz renkte taşların sıralanmasıyla küfi hatla yazılmış "Bismillah" yazısının olması... Bu yazı merdivenin 66. basamağına denk geliyor.

🔸 Minarenin 99 basamak olması ise Allah Teala'nın ismi şeriflerinin sayısına bağlanılıyor.

🔸 Tespih adedi gibi her 33 merdivende bir küçücük de olsa havalandırma boşluğu göze çarpıyor.

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En eski Selçuklu dönemi eserlerinden
En eski Selçuklu dönemi eserlerinden

📌 Ani Ören Yeri'nde iç kaleye çıkan yolun güneyinde bulunan plato üzerine inşa edilen Menuçehr (Menuçihr) Camii, planı bilinen ve günümüze sağlam bir şekilde ulaşan en eski Selçuklu dönemi eserlerinden biri...

📌 Dikdörtgen planlı iki katlı yapının tavanı, zengin Selçuklu motifleri ile süslü.

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2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi
2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne girdi

📌 Ani Arkeolojik Alanı'ndaki diğer anıtsal eserlerle birlikte 2016 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi.

📌 Ani ayrıca, yıkılarak toprak altında kalmış birçok sivil mimarlık örneğine de ev sahipliği yapıyor.

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