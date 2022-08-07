Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebu'l Menuçehr hakkında bilgiler

📌 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu'nun ilk Türk camisinde ezan sesi yankılandı.

🔸 Ani Ören Yeri'ndeki Ebul Menuçehr Cami'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ebul Menuçehr Cami restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ibadete açılacak. Restorasyon çalışmaları devam eden ve Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Ebul Menuçehr Camisi'nde okunan ezan ziyaretçilerini duygulandırdı.

🔸 Tarihi mekanda yüzyıllar sonra ezan okunduğunu ifade eden Arzu Kasımoğlu, "Duygulandım, duyduğum zaman gerçekten çok duygulandım. Çok güzel bir duygu, çok güzel" dedi.

🔸 25 yıl sonra memleketi Kars'a gelerek Ani Ören Yeri'ni ziyaret ettiğini belirten Eda Kasımoğlu "25 yıl memleketime geldim. Yani buranın tadilata girmesi, çok güzel, ezan sesinin tabi ki burada yankılanması hem beni duygulandırdı hem de çok etkiledi" diye konuştu.