Amenerrasulü oku, dinle... Amenerrasulü meali ve okunuşu nedir? Amenerrasulü duası (Arapça)

Ayetlerin iniş sıraları hakkında farklı rivayetler bulunur. Bir rivayette, Bakara suresinin son iki âyeti Cebrail vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah bunları Miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir. Bundan dolayı Bakara Sûresi Medine devrinde nazil olmuştur, ancak o takdirde bu iki âyet müstesna olarak daha önce nazil olmuş, demektir. Bununla beraber bir başka rivayette, "Bunlar da Medine'de Cibrîl ile nazil oldu." demişlerdir. (bkz. Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili, Bakara Suresi 286. ayetin tefsiri)

Bir diğer rivayete göre, "İçinizden geçeni açığa vursanız da, gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar" (Bakara, 2/284) âyeti nazil olunca, buradaki ince manalar ashaba ağır geldi. Resulullah'ın (sav) huzuruna çıkıp"Ey Allah'ın Resulü, namaz, oruç, cihad, sadaka gibi gücümüzün yeteceği amellerle mükellef olduk. Şimdi ise bu âyet indirildi. Hâlbuki bizim buna gücümüz yetmeyecek."