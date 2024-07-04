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Aliya İzzetbegoviç'in kaleminden İslam Deklarasyonu

İslam düşüncesinin Bosna vadisindeki mümtaz temsilcisi Aliya İzzetbegoviç, bir idareci olduğu kadar tefekkür dünyasını da beslemiş bir yazardı. Bir düşünce insanı olarak Aliya İzzetbegoviç 1969 yılında tamamladığı İslam Deklarasyonu eseriyle dünya çağında ses getirmişti. Eser 1983 yılında gerçekleşen "Mladi Muslimani" davasında büyük delil olarak sunulmuştu. Sizler için Aliya İzzetbegoviç'in İslam Deklarasyonu kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:13
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İslam dünyası çöl değil, o sürücülerini bekleyen sürülmemiş bir tarladır.

Aliya İzzetbegoviç

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İnsanları terbiye etmek zordur, ancak kendi kendini terbiye etmek daha da zordur.

Aliya İzzetbegoviç

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Müslüman toplumu nedir sorusuna biz: Müslümanlardan oluşan birliktir diye cevap veririz ve bununla her şeyin ifade edildiğini düşünürüz ve iş bitmiştir.

Aliya İzzetbegoviç

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Kudüs sadece Filistin veya Arap meselesi değildir. O bütün Müslüman halkların sorunudur.

Aliya İzzetbegoviç

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Hz. Muhammed (a.s.) ve Kur'an-ı Kerim'in vasıtasıyla İslam mükemmel insana, dış dünyaya, doğaya yöneldi ve böylece hayatın ve insanın tümünü kapsayan öğretisi oldu. Dinle kanun, terbiyeyle güç birleşti. İslam, düzen oldu.

Aliya İzzetbegoviç

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