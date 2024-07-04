Aliya İzzetbegoviç'in kaleminden İslam Deklarasyonu

İslam düşüncesinin Bosna vadisindeki mümtaz temsilcisi Aliya İzzetbegoviç, bir idareci olduğu kadar tefekkür dünyasını da beslemiş bir yazardı. Bir düşünce insanı olarak Aliya İzzetbegoviç 1969 yılında tamamladığı İslam Deklarasyonu eseriyle dünya çağında ses getirmişti. Eser 1983 yılında gerçekleşen "Mladi Muslimani" davasında büyük delil olarak sunulmuştu. Sizler için Aliya İzzetbegoviç'in İslam Deklarasyonu kitabından önemli cümlelerin altını çizdik.