Alak suresi okunuşu ve anlamı nedir? Alak suresinin fazileti hakkında bilgiler...

🔸 Bazı Kur'an tarihçileri ilk inen sûrenin Müddessir, bazıları da Fâtiha olduğunu ileri sürmüşlerdir. Daha çok tercih edilen görüşe göre, Alak sûresinin ilk beş âyeti Kur'an'ın ilk nâzil olan âyetleridir.

🔸 Müddessir sûresinin ilk âyetleri ile daha başka bazı âyetlerden sonra tam sûre olarak ilk nâzil olan sûre ise Fâtiha'dır.

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