Ağlamak namazı bozar mı? Namazı bozan haller ve şeyler...

💠 Namaz, İslam'ın beş temel esaslarından biridir. İnsanın maddi manevi bütün yönleriyle Allah'a yönelişinin sembolüdür. Bir gün Peygamberimiz (sav) ashabıyla sohbet ederken onlara şöyle bir soru sordu: "Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve o nehirde günde beş defa yıkansa, o kimsede kirden eser kalır mı?" Sahâbe-i kirâm, "Kalmaz Ya Resûlallah" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder."

💠 Allah'ı anma, O'nu yüceltme, kıraat, dua, tekbir, tesbih, tahmîd ve saygı başta olmak üzere pek çok ibadeti bünyesinde toplar.

Namaz ibadetinin dinimizdeki önemi hakkında ayet ve hadisler