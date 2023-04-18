Abese suresi meali, tefsiri ve fazileti
42 ayetten meydana gelen Abese Suresi, yüzünü ekşitti anlamına gelen Abese kelimesinden adını alır. Surenin sebebi nüzulu Hz. Peygamber'in (SAV) müşriklerle bir konuşması esnasında kendisine soru soran âmâ sahabi Abdullah İbni Mektum'a ilgisiz kalışıdır. Allah Teala Abese Suresi'nin ilk on ayetinde Resulullah (SAV) Efendimizi uyarmıştır.
Giriş Tarihi: 18.04.2023
15:04
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
16:36
Abese Suresi 1-10 Ayetler Meali
﴾1﴿ Yüzünü ekşitip başını çevirdi.
﴾2﴿ Görme engelli o kişi geldi diye.
﴾3﴿ Ama (ey Peygamber!) Sen nereden bileceksin, belki o kendini arındıracaktı.
﴾4﴿ Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti.
﴾5-6﴿ Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun.
﴾7﴿ Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki!
﴾8-10﴿ Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun!
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Abese Suresi 1-10 Ayetler Tefsiri
➡ Hz. Peygamber putperest önderlerin ikna edilmesi halinde onları izleyen halkın İslâm'ı daha kolay benimseyecekleri düşüncesiyle onlarla da meşgul oluyordu. Böyle birine yaptığı konuşmanın ortasında yanlarına gelen bir âmânın zamansız sorularından rahatsız olarak yüzünü ekşitmiş ve ona cevap vermemişti. Bunun üzerine Allah Teâlâ, resulünü sitemli bir ifadeyle uyardı; onun, kimlere verilecek emeğin daha verimli olacağını kesin olarak bilemeyeceğini, topluluğun ileri gelenlerinden de sorumlu olmadığını bildirdi.
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Abese Suresi 1-10 Ayetler Tefsiri
➡ Birkaç âyette Hz. Peygamber'in "zelle" denilen bazı hataları hatırlatılmış ve düzeltilmiştir (meselâ buna yakın bir uyarı örneği için bk. Tevbe 9/43). Ancak bunlar içinde nisbeten sert bir üslûp taşıyan tek öğüt ve uyarı konumuz olan âyetlerdedir. Bu âyetler, vahyin objektifliğini ve peygamberin insanlığa kendi istek ve düşüncelerini değil, ilâhî vahyi tebliğ ettiğini, ayrıca onun bir ilâh gibi yanılgısız sayılmaması gerektiğini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.
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Abese Suresi 11-12 Ayetler Tefsiri
➡ Şevkânî, 11. âyetin başındaki "hayır!" uyarısının açılımını şöyle ifade eder: Artık bundan sonra böyle hatalar yapma; zengine dönüp onunla ilgilenirken fakire ilgisiz kalma (V, 443). Aynı âyette birer öğüt olduğu bildirilen "bu âyetler" ifadesiyle sûrenin başındaki uyarıcı ve eğitici on âyetin veya sûrenin tamamının kastedildiği anlaşılmaktadır. "Dileyen ondan öğüt alır" meâlindeki 12. âyette ise şu iki noktaya dikkat çekilmiştir.
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