Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • 2022 Berat kandili mesajları! En güzel resimli Berat Kandili mesajları…

2022 Berat kandili mesajları! En güzel resimli Berat Kandili mesajları…

2022 Berat kandili mesajları en çok merak edilen konulardan biri. Berat kandili, her yıl Şaban ayının 14'üncü gecesini 15'inci güne bağlayan gece ihya ediliyor. Berat kandili, bu yıl 17 Mart'ta idrak edilecek. Müslümanlar için mübarek sayılan Berat gecesinde dualar edilecek, nafile ibadetler yapılacak. Berat kandili mesajları atılarak hayırlı dilekler paylaşılacak. Peki, 2022 Berat Kandili ne zaman? 2022 Berat Kandili mesajları… Berat Kandili mesajları resimli… 2022 Berat Kandili mesajları... En güzel kandil sözleri ve mesajları… Berat Kandili ile ilgili sözler ve mesajlar… Kandil mesajları 2022! İşte en güzel resimli Berat Kandili mesajları...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 22:42
  • 1
  • 33
BERAT KANDİLİ MESAJLARI
BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat kandili mesajları en çok aranan başlıklardan biri. Berat kandili, üç aylar içinde yer alan mübarek gecelerden biridir. Berat kandili bu yıl 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek. Berat kandili, tüm Müslümanlar tarafından dualar ve nafile ibadetlerle geçirilecek.

İslam dünyası için mübarek bir gece olan Berat kandili mesajları ile iyi dilekler paylaşılacak. İşte, 2020 Berat Kandili mesajları... En güzel kandil sözleri ve mesajları…

  • 2
  • 33

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun…

  • 3
  • 33

Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz hayırlı olsun.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

  • 4
  • 33

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat Kandiliniz mübarek olsun…

  • 5
  • 33

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Berat Kandilin mübarek olsun.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN