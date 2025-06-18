Ülkemizin gururu: Milli füzeler
Orta Doğu merkezli çatışmalar sürerken gözler ülkemizin son yıllarda ürettiği milli füzelere çevrildi. İran ve İsrail arasındaki çatışmaların füzelerle deva etmesi, dünya kamuoyunda füze sistemlerini en çok merak edilenlerden kıldı. Roket ve füzeler noktasında uluslararası bir üne kavuşan ROKETSAN hava, deniz ve kara füzeleri ile tanınmakta. İşte, ülkemizin gururu: Milli füzeler...
▪ Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle ROKETSAN tarafından üretilen milli füzeler, Türkiye'nin savunmasında önemli rol oynuyor. Bu füzeler arasında öne çıkan kara sistemlerinden TAYFUN füzesi 280+ kilometre menzille görev yapıyor. TAYFUN, hipersonik seviyelere ulaşan hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Füze, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz olmak üzere her hava koşulunda görev yapabiliyor.
▪ 280 kilometre menzile sahip BORA füzesi, muharebe sahası içerisindeki stratejik hedefler üzerinde etkili ateş gücü oluşturuyor. Hedef tipleri arasında topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler, toplanma bölgeleri, yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler bulunan BORA, ROKETSAN üretimi BORA Silah Sistemi'ne ait 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve ROKETSAN Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi üzerinden atılıyor.
▪ TRG-300 füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 20-120 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. En uzak hedefine dahi 5 dakikadan daha kısa sürede ulaşabilen TRG-300 füzeleri, kritik hedeflerin hızlı bir şekilde etki altına alınabilmesine imkan sağlıyor.
▪ TRG-230 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti ve tahrip gücü sayesinde 20-70 kilometre menzildeki stratejik hedefleri etki altına alabiliyor. Hedef tipleri arasında sabit kara hedefleri, toplu personel hedefleri ve fırsat hedefleri bulunan TRG-230 füzesi maliyet etkinliği ile ön plana çıkıyor.
▪ TRG-230 füzelerinde opsiyonel olarak sunulan lazer arayıcı başlıklı kullanımda, hedef yerden veya havadan işaretlenerek nokta hedeflerin sivil hasar oluşturmadan etkisiz hale getirilebilmesi sağlanıyor. 70 kilometre menzile sahip olan füzenin hedef tipleri arasında, topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler ve toplanma bölgeleri bulunuyor.
▪ Birçok ülke tarafından kullanılan 122 milimetre roketlerinin ateşlendiği Çok Namlulu Roketatar Sistemleri'nden atılabilen TRG-122 füzeleri, 10-28 kilometre menzil aralığındaki hedefleri etki altına alabiliyor. Ortamda yoğun biçimde sivil unsurların bulunması sebebiyle roket atışlarının mümkün olmadığı operasyon koşullarında, TRG-122 füzeleri yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.
▪ TRLG-122 füzesi, sahip olduğu 8-28 kilometre menzille ataletsel güdüm yöntemlerini kullanarak hedef bölgesine yakınlaşabiliyor ve terminal fazda ise lazer arayıcı başlığını kullanarak nokta vuruş kabiliyeti sağlayabiliyor.
▪ ÇNRA Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemi, 10-280 kilometre menzil aralığında kritik hedeflerin doğru ve zamanında ateş altına alınmasına imkan tanıyor. Hedef tipleri arasında topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri komuta kontrol ve haberleşme sistemleri, lojistik tesisler, toplanma bölgeleri, yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedefler bulunuyor.
▪ TR-107 ve TR-122 topçu roketleri, gece ve gündüz her türlü harekatta düşman bölge hedeflerini imha etmek, etkisiz hale getirmek veya baskı altında tutmak maksadıyla ihtiyaç duyulan yer ve zamanda sürekli ateş desteği sağlıyor. Muadilleri ile kıyaslandığında TR-107 roketi, artırılmış menzil üstünlüğüne sahip bulunuyor.
▪ Yüksek ürün kalitesine, yüksek güvenilirlik seviyesine ve düşük çevre koşulu duyarlılığına sahip TR-122 ve TRB-122 roketleri, birçok Çok Namlulu Roketatar Sistemleri'nden ateşlenebiliyor. Harekat esnekliği, hızlı mevzilenme ve ateş gücü desteğinin süratle kaydırılabilmesi için 107 ve 122 milimetre roketlerinin tek bir pod içerisinde 20 adet roket olacak şekilde podlu konfigürasyonları da mevcut bulunuyor.