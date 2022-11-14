Taksim saldırısının arkasında ne var?
İstanbul, Taksim, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü, 16.20'de gerçekleşen menfur terör saldırısını gerçekleştiren, bombayı kuran PKK / PYD mensubu terörist yakalandı. Taksim metrosuna yakın bir bölgede gerçekleşen terör eyleminde 6 kişi şehit oldu; 81 vatandaşımız da yaralandı. Mustafa Özcan Fikriyat okurları için Taksim terör saldırısını değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 14.11.2022
17:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
19:46
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13 Aralık Pazar günü saat 16.20'de Taksim, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili hızlı bir soruşturmanın ardından ele geçirilen saldırgan / terörist Ahlam Albashir'in PYD / PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir terörist olduğu ortaya çıktı.
◾ Dünya ülkelerinden
Türkiye'ye destek mesajları yağarken, pek çok ülke de taziyelerini iletti. Yapılan olay yeri incelemesi sonrasında İstiklal Caddesi bugün yaya trafiğine açıldı.
◾ Bu olay bir kez daha milletimize karşı kinle birleşen
PKK / PYD terör örgütünün masum sivillere karşı ne denli eli kanlı ve zalim olduğunu kanıtladı.
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Yazarlarımızdan Mustafa Özcan ile konu ile alakadar, meselenin farklı cephelerine bakan bir mülakat gerçekleştirdik.
Bekir Salih Yaman:
Öncelikle olayla alakalı genel bir değerlendirme yapabilir misiniz, ne düşünüyorsunuz?
Mustafa Özcan:
Türkiye seçime doğru kritik bir süreçten geçiyor. Seçim atmosferini bir şekilde karıştırmak isteyenlerin amacı olabilir. İkincisi ekonomik olarak Türkiye'ye darbe vurmak, o mekâna bomba koymak veya patlayıcı koymakla eş anlamlı... Sebep şu; herkesin de bildiği gibi Taksim İstanbul'un, ticaretin, alışverişin hatta kültürün nabzı...
Dolayısıyla burayı hedef alan bir patlayıcı veya bomba, sonuç itibariyle Türkiye'nin atar damarlarını hedef alması anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin her şeyiyle ilgili sembol bir yer orası. Bunu yapanlar önceden çok iyi hesaplamışlar.
Bunun siyasi bir bağlantısı olabilir mi, seçim gündemiyle alakalı akla gelen hususlardan biri... Kesin bir şey söyleyemeyiz. Sonuç itibariyle oraya bombayı veya patlayıcıları koyan kadın ele geçirildi, tutuklandı. Konuşmasından sonra bu boyut daha iyi anlaşılacaktır.
Bombayı Taksim'e yerleştiren kadın, çok çabuk bir şekilde ele geçirildi. Bu güvenlik güçlerinin bir başarısı tabii ki. Bazıları yabancı yayınlarda sorguluyorlardı, Türk İstihbaratı ve polislerinin burada taksiratı var mı, istihbarat alınamadı mı vs. diye... Türkiye, sonuç itibari ile serbest bir ülke. Erken bir vakitte ele geçirilmesi, gönüllere su serpti, güven verdi.
Bekir Salih Yaman:
Olayın uluslararası yankılarını nasıl değerlendirmeliyiz?
Mustafa Özcan:
Takip ettiğim kadarıyla bütün dünya büyük bir dikkatle olayı takip etti. Birkaç saat boyunca ana haber bültenleri genellikle İstanbul Taksim'deki bu patlama ile alakalıydı. A'dan Z'ye her şeyi değerlendirdiler. Basının ilgisi çok yoğundu. Siyasilere gelince, genel olarak Türkiye'ye baş sağlığı dileklerinde bulundular. Bazıları Amerika, Rusya ve İran üçgeninin de bu işin içinde olabileceğini söylediler. İsrail'i katanlar da var ama dış güçlerin bu tür eylemlere iştirakleri veya girişmeleri söz konusu olmaz. Olsa olsa örgütler üzerinden olabilir.
Bu hususta Kobani veya Münbiç üzerinden eğer talimat geldiyse, PYD'nin PKK'nın dışında bir bağlantı var mı diye tayin etmek mümkün değil. Analizler doğrultusunda hata da edilebilir, isabet de edilebilir.
Röportaj: Bekir Salih Yaman Editörler: Nisa Çavuşoğlu - Büşra Kılıç