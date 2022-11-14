Taksim saldırısının arkasında ne var?

◾ 13 Aralık Pazar günü saat 16.20'de Taksim, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili hızlı bir soruşturmanın ardından ele geçirilen saldırgan / terörist Ahlam Albashir'in PYD / PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir terörist olduğu ortaya çıktı.

◾ Dünya ülkelerinden Türkiye'ye destek mesajları yağarken, pek çok ülke de taziyelerini iletti. Yapılan olay yeri incelemesi sonrasında İstiklal Caddesi bugün yaya trafiğine açıldı.

◾ Bu olay bir kez daha milletimize karşı kinle birleşen PKK / PYD terör örgütünün masum sivillere karşı ne denli eli kanlı ve zalim olduğunu kanıtladı.