Spor dünyasının güçlü kalemi Hıncal Uluç'un hayatı
Sabah gazetesinin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Hıncal Uluç 83 yaşındaydı.1990 yılından itibaren Sabah'ta önemli yazılara imza atan Uluç, Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. İşte Uluç'un yaşam öyküsü..
Giriş Tarihi: 21.11.2022
11:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
11:05
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1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te doğdu. Baba tarafından Ubıh asıllı anne tarafından Kilislidir. Anneannesi Rumeli göçmenidir.
🔷 Babası Fuat Uluç II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması nedeniyle, üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütüldü. Babası Çaldıran'a tayin olduğunda ailesi yeniden bir araya geldi.
Ubıh nedir?
Ubıhlar, Kuzey Kafkasya'nın batı ucunda yerleşik bir Çerkes halkıdır.
🔷 1952 yılında Antakya'da ortaokula başladı.
Liseyi Ankara Kurtuluş Lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılsa da bir dönem sonra yeniden Ankara'ya döndü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı.
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Burada Henüz 17 yaşında Hürriyet Partisi'nin kurduğu Yenigün gazetesinin spor sayfasını hazırlayarak mesleğe adım attı. Oktay Kurtböke, Güneş Tecelli, Başkurt Okaygün, Kurthan Fişek, Güngör Sayarı, Ercan Tan gibi isimlerle beraber çalıştı.
🔷 1964 yılında liseden mezun olduktan sonra
Mamak Muharebe Okulu'nda iki yıl askerlik yaptı. Asker dönüşü yine aynı grubun çıkardığı Burada haftada iki gün spor yazıları yazdı. Yankı gazetesinde çalıştı.
🔷 1980 yılında Gelişim Yayınları sahibi Ercan Arıklı ile dergi çıkarmak üzere İstanbul'a geldi.
Ardından Zafer Mutlu'nun 1990 yılında gelen daveti ile Sabah gazetesinde yazmaya başladı. Bu tarihten itibaren Sabah ve Fotomaç gazetelerinde yazılar yazdı. Bir süre A Spor'da futbol yorumculuğu yaptı.
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Türkiye'nin önde gelen spor yazarlarından biri olan Gazeteci Hıncal Uluç, iki böbreğini de kaybetmesi nedeniyle uzun süredir tedavi altındaydı. Ona yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, 21 Kasım 2022'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.