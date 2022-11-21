Spor dünyasının güçlü kalemi Hıncal Uluç'un hayatı

🔷 1980 yılında Gelişim Yayınları sahibi Ercan Arıklı ile dergi çıkarmak üzere İstanbul'a geldi. Ardından Zafer Mutlu'nun 1990 yılında gelen daveti ile Sabah gazetesinde yazmaya başladı. Bu tarihten itibaren Sabah ve Fotomaç gazetelerinde yazılar yazdı. Bir süre A Spor'da futbol yorumculuğu yaptı.