Modern ozan Özkan Uğur kimdir?
Ülkemizin en sevilen sanatçılarından, MFÖ solisti Özkan Uğur kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Sevenlerini hüzne boğan ünlü isim, daha önce de kansere yakalanmış ama atlatmıştı. En sevilen şarkıların sesi, filmlerin ve dizilerin görünen yüzü olan Özkan Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yayınladı. Sizler için Özkan Uğur'un hayatını, şarkılarını, filmlerini ve sevilen işlerini derledik.
Giriş Tarihi: 08.07.2023
19:09
Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
21:20
ÖZKAN UĞUR HASTALIĞI VE VEFATI
◾ Bundan önce üç defa kanseri atlatan
Özkan Uğur bugün vefat etti. Haberi sanatçının sevenlerine Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden ulaştırdı.
◾ Üç hafta evvel yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, kısa süre önce entübe edilmişti. Tedavisine yoğun bakım ünitesinde büyük bir özveri ile devam edilen Özkan Uğur hayatını kaybetti.
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17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da doğan Özkan Uğur, müzikle dolu bir hayat yaşadı. Babası Hurşit Uğur, Şehir Hatları'nda çarkçıbaşı olarak görevliydi.
Çarkçıbaşı ne demek?
Gemilerdeki makine bölüm amiridir.
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Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda mandolinle tanışan Özkan Uğur, hayatını şekillendirecek olan müzikle ilk defa ciddi anlamda burada tanışır.
ÖZKAN UĞUR ÇOCUKLUĞU
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Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladığı lise eğitimi sırasında arkadaşlarıyla beraber " Atomikler" isminde popüler şarkıları seslendirdikleri bir grup kurdu.
◾ Böylece müziğe olan yatkınlığını profesyonelliğe bir tık daha yaklaştıran Uğur, çevresinde popüler bir isim olarak öne çıkmaya başladı.
ÖZKAN UĞUR MÜZİK HAYATI
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Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda profesyonel müzik hayatına başlayan Özkan Uğur, 1971 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grupları olan Kaygısızlar'ı kurdu. 1972 yılında grıup dağılınca Kurrtalan Ekspres'e katılan Özkan, bir müddet sonra Ter grubunu kurdu.
◾ Bir dönem Dostalar Orkestrası, Ersen ve Dadaşlar, İpucu Beşlisi, Grup Karma gibi farklı gruplarda müzik hayatını sürdüren Özkan Uğur asıl şöhretini meşhur MFÖ'De buldu.
ÖZKAN UĞUR VE MFÖ
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1980'lerin başında ünlü isimlerin arkasında çalan MFÖ, 1984 yılında ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız" albümleri ile Türkiye'de müzik piyasasına giriş yaptı. Grup aynı zamanda 1 985 ve 1988 yıllarında ülkemizi Eurovision'da temsil etti.
◾ Birbirini tamamlayan üç isimden meydana gelen
MFÖ, Türkiye'De soft müziğin öncülerinden olduğu gibi her kuşağa temas edebilen ender müzik guruplarından birisi oldu.