Modern ozan Özkan Uğur kimdir?

Ülkemizin en sevilen sanatçılarından, MFÖ solisti Özkan Uğur kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Sevenlerini hüzne boğan ünlü isim, daha önce de kansere yakalanmış ama atlatmıştı. En sevilen şarkıların sesi, filmlerin ve dizilerin görünen yüzü olan Özkan Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yayınladı. Sizler için Özkan Uğur'un hayatını, şarkılarını, filmlerini ve sevilen işlerini derledik.