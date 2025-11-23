Siyonistlerin Sarı Hat planı Gazzelileri göçe zorluyor
Siyonist İsrail ordusu gerisine çekildiği Sarı Hat'tı kasıtlı olarak kullanıyor. Ateşkes kapsamında geri çekilse de Sarı Hat'tı genişletme çabasında olan siyonistler, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde Filistinli onlarca aileyi yeniden göç etmek zorunda bıraktı. Uluslararası teamüllere rağmen siyonistler Gazzelileri vatanlarından sürmenin peşinde.
◾ İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde Sarı Hat'ta çekilmişti. Sarı Hat, Gazze topraklarının doğusunda yaklaşık yüzde 50'lik bir alanı kapsıyor. Ancak İsrail bunu yeterli bulmayıp sürekli bu alanı genişletiyor.
◾ İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Sarı Hat'tı ihlal edenlere ateşle karşılık verileceği konusunda uyarı niteliğinde işaretler konulacağını duyurmasının ardından pek çok yere sarı renkli bloklar yerleştirilmeye başlanmıştı.
◾ Ordu, dün de bu sarı renkli blokları kullanarak kontrolü altındaki alanı, Gazze kentinin Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin içlerine doğru 300 metre kadar genişletti. Bu bölge içinde kalan Filistinli aileler ise sığındıkları çadırları ya da hasarlı evleri terk etmek zorunda kaldı.
◾ Gazze Belediyesi sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail ordusunun "Sarı Hat" olarak bilinen bölgeyi 300 metre daha genişletmesi nedeniyle Tuffah ve Şucaiyye mahallelerindeki onlarca ailenin yeniden göç ettiğini söyledi.
◾ İsrail'in bu hattı genişletirken top ve tüfeklerle ateş açarak çadırlarda veya yıkılmış evlerde yaşayan halkı göçe zorladığını aktaran Muhenna, bu genişlemenin, anlaşmanın açıkça ihlali anlamına geldiğini vurguladı.
◾ Muhanna, ayrıca Şucaiyye ve Tuffah'taki göçün "geçici bir yerinden etme değil, sivilleri sistematik olarak sıkıştırma" eylemi olduğunu ve bu durumun güvenli bir bölgede olduklarını düşünen ailelerin acısını daha da artırdığını dile getirdi.
◾ Şucaiyye Mahallesi'nden Ömer Irşi, evlerinin yıkılmış olduğunu, Gazze'nin kuzeyinde ve doğusunda yaşayabilecekleri yer kalmadığını, herkesin batıya göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Irşi, "Sarı Hat'tın yakınındaydık ve sürekli ateş açılıyordu, saldırı oluyordu ama buna da katlanıyorduk. Şimdi Sarı Hat'tı bizim yaşadığımız yerin yakınına getirdiler ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz." dedi.
◾ Ebu Hasan Cerade ise "Sarı Hat ile kendilerine dayatılan hüzünlü durumu kabullenmişken İsrail ordusunun bu hüznün üstüne bir hüzün daha eklediğini" dile getirdi. İsrail ordusunun, sarı blokları caddenin bir ucundan alarak yaklaşık 400 metre batıya doğru ilerlediğini kaydeden Cerade, "Anlaşmaya uymuyorlar. Anlaşma İsrail askerlerinin keyfine bağlı. Sarı Hat'tı canlarının istediği gibi genişletip duruyorlar. Bunu yaparken ne Trump'ı (ABD Başkanı Donald Trump) ne anlaşmayı ne de dünyayı umursuyorlar." dedi.
◾ Ordunun, bu uygulamalarının Filistinliler için bir risk ve aynı zamanda büyük bir meşakkat oluşturduğunu vurgulayan Cerade, şöyle konuştu: "Bu sarı blokların burada olması İsrail ordusunun burada olduğu, insanların bu hatta yaklaşmasının yasak olduğu anlamına geliyor. Biz anlaşmaya ve Sarı Hat'ta uyuyoruz, yaklaşmıyoruz ama neden sürekli bu hattı genişletiyorlar. Bu yer değiştirme, yüzlerce aileyi etkiliyor, bu insanların zaten evleri yok. Bu insanların hepsi eşyalarını topladı ve bölgeyi boşalttı. Burada savaş hiçbir şekilde sona ermiş değil. Gece boyunca saldırılar devam ediyor. Önceki gün 25 kişi öldü."
◾ Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerinden gelen şiddetli patlama seslerinin, İsrail ordusunun bölgede ayakta kalan yapılara yönelik yürüttüğü bombardımanlardan kaynaklandığını söyledi. Görgü tanıkları, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Corat el-Lut ve Maan bölgelerine yoğun şekilde ateş açtığını, kentin doğu mahallelerinin ise sabah saatlerinden bu yana aralıksız olarak bombalandığını ifade etti.
◾ Tanıkların aktardığına göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze kentinin doğusunda işgal ettiği bölgelerde "büyük çaplı yıkım operasyonu" gerçekleştirirken, Han Yunus'un güneyinde de yoğun tank atışları yaptı. Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, yerinden edilen 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.
◾ Hamas ile 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'den fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat" ile birbirinden ayrılıyor.
◾ Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin doğusunda kontrolü altındaki bölgelerdeki binaları yerle bir ettiğini belirtti. İsrail ordusu 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'nin doğusunda Sarı Hat adı verilen bölgeye çekilmişti. İsrail ordusu, Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bu bölgede geniş çaplı bir yıkım sürdürüyor. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kendi kontrolü altındaki bu bölgelerde bulunan yerleşim yerleri ve binaların yıkımına yoğunlaştığını dile getirdi.
◾ İsrail'in Gazze'de saldırılarda ayakta kalan kentsel yapıları sistematik olarak yıkıma uğrattığını kaydeden Kasım, bunun ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu vurguladı. Kasım, anlaşmanın garantörlerine bu ihlallerin durdurulması için ciddi bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı. İsrail'e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaralandı.
◾ Saldırı sonrası hastaneye 4 yaralının getirildiği kaydedildi. Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yerinden edilen 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat"la birbirinden ayrılıyor.
◾ Gazze'deki hükümet, Filistinli gruplar ve insan hakları örgütlerinin verilerine göre, İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını onlarca kez ihlal etti. İsrail ordusunun "Sarı Hat"tın batısında İsrail işgali dışındaki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik top atışları ve saldırılar düzenlediği belirtiliyor. İsrail ise sivillere ateş açtığını kabul ederken söz konusu sivillerin "Sarı Hat"tı geçtiklerini iddia ediyor.