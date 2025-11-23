Siyonistlerin Sarı Hat planı Gazzelileri göçe zorluyor

3 /6













◾ Şucaiyye Mahallesi'nden Ömer Irşi, evlerinin yıkılmış olduğunu, Gazze'nin kuzeyinde ve doğusunda yaşayabilecekleri yer kalmadığını, herkesin batıya göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Irşi, "Sarı Hat'tın yakınındaydık ve sürekli ateş açılıyordu, saldırı oluyordu ama buna da katlanıyorduk. Şimdi Sarı Hat'tı bizim yaşadığımız yerin yakınına getirdiler ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz." dedi.

◾ Ebu Hasan Cerade ise "Sarı Hat ile kendilerine dayatılan hüzünlü durumu kabullenmişken İsrail ordusunun bu hüznün üstüne bir hüzün daha eklediğini" dile getirdi. İsrail ordusunun, sarı blokları caddenin bir ucundan alarak yaklaşık 400 metre batıya doğru ilerlediğini kaydeden Cerade, "Anlaşmaya uymuyorlar. Anlaşma İsrail askerlerinin keyfine bağlı. Sarı Hat'tı canlarının istediği gibi genişletip duruyorlar. Bunu yaparken ne Trump'ı (ABD Başkanı Donald Trump) ne anlaşmayı ne de dünyayı umursuyorlar." dedi.