Şehitler Tepesi ne demek, hikayesi nedir?
Şehitler tepesi toprağını kahramanlar beklerken, bir bayrak da dalgalanmak için rüzgarını bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında sık sık dile getirdiği
"Şehitler tepesi" ifadesi, işte bu nedenle önemli. Usta şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirine gönderme anlamı da taşıyan "şehitler tepesi"nin İslam kültüründeki yerini derledik.
Giriş Tarihi: 03.03.2020
15:51
Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
16:54
Şehitler tepesi ne demek?
Şehit, şahit olan ve hazır bulunan demektir. Ölüp yok olan, kaybolup giden değil, ölümsüzleşendir. Şehit, Allah için ölümsüzleşmenin diğer adıdır. Bunun içindir ki şehit, diridir. Ölmez ve ona ölü de denmez.
"Şehitler Tepesi" ifadesi , usta şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirine gönderme anlamı taşımasının yanı sıra aslında en önemli karşılığı, terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan askerlerimizin, manevi değerlerini koruyabilmek için yaşamını yitirenlerin, genellikle bölgenin en yüksek tepelerine defnedilmesiyle, bu tepelere şehitler tepesi adı verilmiş olmasıdır.
Öyle ki millet iradesinin hiçe sayıldığı o menfur gecede Türk milleti, darbeye yeltenenleri püskürterek, tarih sayfalarında yer alacak şanlı destanı yazdı; gözünü kırpmadan vatanı için her şeyini feda etti. Allah katındaki en yüksek mertebe olan şehitlik vasfına erişti. Ve öyle ki, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit düştüğü Şehitler Tepesi'ne 9 Türk bayrağı dikildi.
Huzurumuz ve değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; milletimize ve ümmet-i Muhammed'e hile ve tuzak kuranlara karşı; ferasetimizi, basiretimizi, kuvvetimizi ve dirayetimizi artırmasını temenni ediyoruz.
Sözlükte
şehit "kesin olarak bilen, bildiğini haber verme konusunda güvenilen kimse" demektir. Bu kelime Allah'a nisbet edildiğinde "her şeyi gözetlemiş gibi bilen, hiçbir şey ilminden gizli kalmayan" manasına gelir.
Kur'an-ı Kerim'de biri ikil, yirmisi çoğul olmak üzere elli altı defa geçen şehit kelimesi, çoğu yerde "tanık" anlamında, bazı ayetlerde esmâ-i hüsnâdan biri olarak bazılarında ise "Allah'ın iradesine uygun biçimde yaşayan kâmil insan, örnek kişi, önder" manasında, kullanılmıştır.
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Şehitler tepesinin hikayesi nedir?
Şehitler tepesi, Başkan Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği gibi
Arif Nihat Asya'nın şiirine bir gönderme anlamı da taşır. Şiir şöyledir: ...
"Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor! Ve bir bayrak dalgalanmak için; Rüzgâr bekliyor! Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin; Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye Yattığı toprak belli, Tuttuğu bayrak belli, Kim demiş meçhul asker diye?"
Arif Nihat Asya'nın "bayrak şairi" olarak nitelendirilmesinde " Bayrak" şiiri kadar önemli olan diğer şiiri de "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor"dur. Şair Asya, 1940 yılında Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı tören için Bayrak şiirini yazdı ve Türkiye tarafından tanındı. Arif Nihat Asya'nın , Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirini ise, bir tepede gördüğü " meçhul asker anıtı" üzerine yazdığı bilinir.
Arif Nihat Asya'ya göre vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden, bu kutsal vatan için şehit düşen canlarımızın hiçbirisi
meçhul asker değildir. Şehit Mehmetçiklerimize övgünün güzel bir ifadesi olan bu şiirde usta şair, bayrak sevgisi, kahramanlık ve şehitlik temalarını coşkun ve destani bir üslupla anlatır.
Arif Nihat'ın şiirlerinde, tutku derecesindeki vatanseverliğin ve millî değerlere bağlılığın yanı sıra, millî hakimiyetin sembolü olan
bayrak, genişçe yer tutar. Onda, bayrak sevgisi doruktadır. Ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklâl Marşı'ndaki bayrağa yaklaşımı ile Arif Nihat'ın görüşleri benzerlik arz eder. Şair, Bayrak ve Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor şiirlerinde bunu açık bir şekilde ifade etmiştir.
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bizleri başarılı kılacak olan; Allah'a karşı sarsılmaz imanımız; vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur.
15 Temmuz'un unutulmayan kahramanları