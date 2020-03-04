Şehitler Tepesi ne demek, hikayesi nedir?

Şehit, şahit olan ve hazır bulunan demektir. Ölüp yok olan, kaybolup giden değil, ölümsüzleşendir. Şehit, Allah için ölümsüzleşmenin diğer adıdır. Bunun içindir ki şehit, diridir. Ölmez ve ona ölü de denmez.

"Şehitler Tepesi" ifadesi, usta şair Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirine gönderme anlamı taşımasının yanı sıra aslında en önemli karşılığı, terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan askerlerimizin, manevi değerlerini koruyabilmek için yaşamını yitirenlerin, genellikle bölgenin en yüksek tepelerine defnedilmesiyle, bu tepelere şehitler tepesi adı verilmiş olmasıdır.

Öyle ki millet iradesinin hiçe sayıldığı o menfur gecede Türk milleti, darbeye yeltenenleri püskürterek, tarih sayfalarında yer alacak şanlı destanı yazdı; gözünü kırpmadan vatanı için her şeyini feda etti. Allah katındaki en yüksek mertebe olan şehitlik vasfına erişti. Ve öyle ki, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit düştüğü Şehitler Tepesi'ne 9 Türk bayrağı dikildi.

Huzurumuz ve değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; milletimize ve ümmet-i Muhammed'e hile ve tuzak kuranlara karşı; ferasetimizi, basiretimizi, kuvvetimizi ve dirayetimizi artırmasını temenni ediyoruz.