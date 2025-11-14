Midye ve kumpirden zehirlenme: Korunma yolları

5 /5













"Bir tabak yemeğin hayatımızı altüst etmemesi için" hepimiz sorumluluk almalıyız. Bu olay münferit gibi görünse de, aslında gıda denetiminin, hijyenin ve bilinçli tüketimin önemini çarpıcı şekilde hatırlatıyor.

Kaybettiğimiz minik yavrulara Allah'tan rahmet, aileye sabır diliyorum. Bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için hem bireysel dikkatimiz hem de kurumsal denetim mekanizmaları en üst düzeyde olmalıdır.

Dr.Aytaç Karadağ