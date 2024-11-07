İşgalcilerin güvenli bölge oyunu
7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail güçleri çeşitli yöntemlerle Filistinli Müslümanları şehit etmeyi sürdürmekte. Gazzelileri sistematik şekilde kuzeyden güneye süren işgalciler binlerce insanı topraklarından zorla çıkarmış oldu. Sözde güvenli bölgeleri de kasıtlı olarak hedef alan İsrail ordusu binlerce Filistinli Müslümanı şehit etti.
Giriş Tarihi: 07.11.2024
18:01
Güvenlik koridorları, ölüm koridorlarına dönüştü
Güvenlik koridorları, ölüm koridorlarına dönüştü
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Gazze Şeridi'nin güneyine göçe zorlanan çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu binlerce sivil, İsrail'in " güvenlik koridorları" olarak tanımladığı yollara düştü.
◾ İsrail'in
"insani koridor" iddiasıyla sivilleri ittiği bu yollar, Gazzeliler içi n "ölüm koridorlarına" dönüştü. Kuzeyden güneye göç eden sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in açtığı "güvenli koridorlar" cansız bedenler ve çürümüş ceset parçalarıyla doldu.
"Güvenli" bölgeler Refah ve Han Yunus işgal edildi
"Güvenli" bölgeler Refah ve Han Yunus işgal edildi
◾ Gazze'nin kuzeyindeki bombardımandan kaçan Filistinlilerin sığındığı güneydeki
Refah kentinin kapılarına da dayanan İsrail ordusu, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşaltmalarını ve kentin batısına gitmelerini istedi.
◾ Kentte "askeri operasyon" gerçekleştireceğini ilan eden İsrail ordusu, daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği ve yaklaşık
1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı 7 Mayıs'ta karadan işgal etti.
◾ Yerinden edilen Filistinlileri
"kasıtlı olarak" hedef alan İsrail ordusu, Refah kentinde sivillerin üzerine füze ve bomba yağdırarak çok sayıda katliam gerçekleştirdi.
◾ İsrail ordusu, 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda ve çıkan yangınlarda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinli hayatını şehit oldu, 249 Filistinli yaralandı.
"Güvenli bölge" Mevasi'ye sürgün
"Güvenli bölge" Mevasi'ye sürgün
◾ İsrail, 6 Mayıs'ta Refah bölgesine başlattığı kara saldırısının ardından kente sığınan yerinden edilmiş sivilleri
Han Yunus'un batısında yer alan El-Mevasi'ye göçe zorladı. Refah'a sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinli, çadırlarını bu kez Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşıdı.
◾ İsrail ordusu temmuz ayında ise sözde
"güvenli bölge" ilan ettiği Han Yunus'un doğu bölgelerine yoğun saldırılar başlattı. Gazze'deki hükümetin 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusuna 3 gün üst üste düzenlenen saldırılarda 129 kişinin şehit olduğu, 416 kişinin yaralandığı, 44 kişinin ise kayıp olduğunu bildirildi.
◾ İsrail ordusu, temmuz ayında
Han Yunus'un doğusuna saldırılarını yoğunlaştırdı ve buradaki Filistinlileri de tahliyeye zorladı. İsrail bu sefer de kentin batısında yer alan Mevasi'yi "güvenli bölge" ilan ederek sivilleri buraya sürdü.
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Alt yapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu kumsal bölge Mevasi'ye sığınan Filistinliler, kurdukları çadırlarda yaşama tutunmaya çalıştı.
1,5 milyonu aşkın Filistinlinin sığınağı Mevasi
1,5 milyonu aşkın Filistinlinin sığınağı Mevasi
◾ Akdeniz kıyısında, Gazze Şeridi'nin yaklaşık 28 kilometre güneybatısında yer alan Mevasi, Gazze Vadisi'nin güneydoğusunda, kuzeydeki Deyr el-Belah'tan başlayıp Han Yunus'tan geçerek Refah'a kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık bir kilometre genişliğinde bir alan.
◾ BM rakamlarına göre, İsrail saldırılarından kaçan yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin sığındığı Mevasi'de kilometre kareye 30 bin kişi düşüyor.