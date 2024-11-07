İşgalcilerin güvenli bölge oyunu

"Güvenli" bölgeler Refah ve Han Yunus işgal edildi

◾ Gazze'nin kuzeyindeki bombardımandan kaçan Filistinlilerin sığındığı güneydeki Refah kentinin kapılarına da dayanan İsrail ordusu, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşaltmalarını ve kentin batısına gitmelerini istedi.

◾ Kentte "askeri operasyon" gerçekleştireceğini ilan eden İsrail ordusu, daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ı 7 Mayıs'ta karadan işgal etti.

◾ Yerinden edilen Filistinlileri "kasıtlı olarak" hedef alan İsrail ordusu, Refah kentinde sivillerin üzerine füze ve bomba yağdırarak çok sayıda katliam gerçekleştirdi.

◾ İsrail ordusu, 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda ve çıkan yangınlarda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinli hayatını şehit oldu, 249 Filistinli yaralandı.