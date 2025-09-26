Gazze'nin çığlığı beyaz perdede

1 /8













➡ Sinema, sadece bir sanat değil; toplumların acısını, derdini ve hakikatini dünyaya duyurma aracıdır. Bu gerçek, en derin şekilde Filistin'de kendini gösterir. Çünkü 1948'de yaşanan Nekbe – Büyük Felaket ile birlikte Siyonist İsrail'in zulmü arttı ve işgalin gölgesinde yaşayan bir halk, varoluş mücadelesini beyaz perdeye taşımaya başladı. 1896 yılında Lumière Kardeşler'in Filistin'e gelişiyle çektikleri "Kutsal Topraklar" isimli dokuz dakikalık film, Yafa sokaklarını, Beytüllahim'in sessiz taşlarını, Kudüs'ün daracık yollarını kayda aldı. Bugün bu film bir belgesel değil, adeta tarihten koparılmış canlı bir parçadır. O anlarda Filistin'de gündelik hayat sürüyordu; kimse birkaç on yıl sonra yaşanacak büyük acıları tahmin edemezdi.

➡ Ne var ki 1948-1967 yılları, Filistin sineması için "sessizlik yılları" oldu. Açlık, sürgün ve yoksullukla boğuşan halk için film çekmek neredeyse bir hayaldi. Elinde kamerayla kalanlar bile çoğu kez ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Yine de bazı fotoğraflar, bazı kısa belgeseller direnişin izini taşımaya devam etti.