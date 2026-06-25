Gazze'de Bir Sahafın Direnişi: Yıkılan Evinden Kitaplarını Kurtarıp Yeni Kütüphane Kurdu

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◾ Gazze halkı soykırıma maruz kaldıkları bu uzun sürede sadece yaşam mücadelesi verdi ve hayatta kalmaya çalıştı. Bu süre zarfında eğitim, kültürel ve sanatsal faaliyetler zorunlu olarak ikinci plana atıldı.

◾ İsrail'in hiç bir maddesine uymadığı "sözde" ateşkesin ardından yavaş yavaş hayata dönmeye çalışan Filistinliler, yeniden meslekleri, hobileri ve sevdikleri işlerle ilgilenmeye başladı.