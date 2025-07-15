Gazze saldırılarında can kaybı 60 bine yaklaştı
Gazze Şeridi'nde yaşanan son İsrail saldırıları, bölgedeki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. Son günlerde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 90 Filistinli şehit oldu. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.
▪ Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.
▪ İsrail ordusunun Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda aynı aileden 3 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Rimal Mahallesi'nde de bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli şehit oldu.
▪ İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentine düzenlediği iki hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan, kentin doğusundaki bir dairenin hedef alındığı saldırıda Filistinli 2 kadın yaşamını yitirdi.
▪ Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde ise yerinden edilen sivillerin kaldığı bir çadırın İsrail tarafından vurulması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Hüseyniye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.
▪ Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara İsrail savaş uçağıyla düzenlenen saldırıda, aralarında bir kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti.
▪ Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin toplandığı bir alana insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen 2 saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle kasabasında Ebu Verde ve Sadallah ailelerine ait evleri hedef alan hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
▪ Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Yasin ailenin evine düzenlenen hava saldırısında da 7 Filistinli hayatını kaybetti. İnsani yardım bekleyenlere yönelik saldırılarda da Sudaniyye bölgesinde 2, Refah'ın batısında da 21 olmak üzere toplam 23 kişi öldü, 50'yi aşkın Filistinli de yaralandı.
▪ İsrail askerleri, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin, Tulkerim ve Ramallah'ta Filistinlilere saldırı gerçekleştirdi. Cenin'e bağlı Fahme kasabasında Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından feci şekilde darbedildi.
▪ Askerler, Tulkerim Mülteci Kampında 2, Tulkerim'e bağlı Ramin kasabasında da 1 Filistinliyi darbetti. Ramallah'ın Er-Ram kasabasında ise bir Filistinli askerlerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. 5 yaralı da hastaneye kaldırıldı.