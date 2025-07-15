Gazze saldırılarında can kaybı 60 bine yaklaştı

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▪ İsrail askerleri, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin, Tulkerim ve Ramallah'ta Filistinlilere saldırı gerçekleştirdi. Cenin'e bağlı Fahme kasabasında Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından feci şekilde darbedildi.

▪ Askerler, Tulkerim Mülteci Kampında 2, Tulkerim'e bağlı Ramin kasabasında da 1 Filistinliyi darbetti. Ramallah'ın Er-Ram kasabasında ise bir Filistinli askerlerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. 5 yaralı da hastaneye kaldırıldı.