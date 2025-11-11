Evlatları şehit olan Gazzeli yaşlı çift, 36 toruna bakıyor

1 /5













▪ İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımda binlerce çocuğu yetim bıraktı. Aleva çifti de ömürlerinin son deminde söz konusu saldırılarında evlatlarını kaybetti ve onların çocuklarını büyütmek için yeniden ağır bir sorumluluğun altına girdi. Üstelik bu sefer büyük bir yıkım ve yokluğun içinde.

▪ Aleva çiftinin, büyük oğulları, kalp hastası babasına ilaç almak için El-Ehli Baptist Hastanesine gittiği sırada düzenlenen saldırıda kaybetti. Oğlunun ölüm haberini namaz kıldığı sırada öğrenen anne Rıda, "çok üzüldü, kalbinin sıkıştığını hissetti" ama yapacak bir şeyi olmadığı için sadece hastaneye gidip oğluna veda edebildi.