Cemal Kaşıkçı ile ilgili cevapsız kalan sorular
Cemal Kaşıkçı, Orta Doğu'nun en etkili gazetecilerinden biriydi. Suudi gazeteci iki yıl önce bugün, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıp uzmanının da aralarında bulunduğu infaz timince hunharca katledildi. Kasten ve tasarlanarak gerçekleştirilen bu cinayette Kaşıkçı'nın cesedine ise ulaşılamadı. Peki, Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamaması neyi işaret ediyor? Kaşıkçı'nın infaz edilme anına ait olduğu iddia edilen ses kayıt dökümlerinde hangi ifadeler dikkat çekiyor?
Giriş Tarihi: 02.10.2019
17:29
Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
17:10
CEMAL KAŞIKÇI İKİ YIL ÖNCE KATLEDİLDİ
Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden iki yıl geçti.
Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesi, Türkiye ve dünya kamuoyunda hala önemli bir gündem maddesi olarak yerini koruyor.
SUUDİ YÖNETİMİ VAHŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Cinayetin üzerinden geçen 2 yıllık sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkarken, cesedinin nerede olduğu konusunda şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Kaşıkçı'nın öldürülmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabasının yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının titiz soruşturmasıyla ortaya çıkartılan deliller ve uluslararası baskıyla Suudi Arabistan yönetimi, ilk başlarda inkâr yolunu seçtikleri vahşi cinayeti dünya kamuoyuna itiraf etmek zorunda kaldı.
‘KASTEN VE TASARLAYARAK GERÇEKLEŞEN YARGISIZ İNFAZ’
Olaya karışanların Türkiye'de yargılanmasına yönelik taleplere olumsuz yanıt veren Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayetiyle ilgileri olduğu gerekçesiyle 5'i idam talepli 11 kişi hakkında dava açıldı ve bu kişilerin yargılanmalarına başlandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda,
"Kaşıkçı, uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu, kasten ve tasarlayarak gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı oldu" ifadesine yer verdi.
Buazizi'den Cemal Kaşıkçı'ya
KAŞIKÇI’NIN CESEDİNE HALEN ULAŞILAMADI
Suudi Arabistan'ın diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesi nedeniyle Türk hükümetinden özür dilemesi gerektiğine vurgu yapılan raporda, ortada bir devlet sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi.
Kaşıkçı'nın öldürülme koşullarının, Suudi Arabistan tarafından onaylanan
"İşkenceye Karşı Sözleşme" hükümleri uyarınca işkence eylemi oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamamış olmasının da zorla yok etme suçunu teşkil ettiği belirtildi.
KAŞIKÇI CİNAYETİNDE DİKKAT ÇEKEN O DETAYLAR
Kaşıkçı'nın barbarca yöntemlerle organize şekilde katledilmesinin üzerinden geçen bir yılda yaşanan gelişmelerin kronolojik özeti şöyle:
Kaşıkçı, 28 Eylül 2018 Cuma günü evlilik işlemleri için başkonsolosluk binasına gidince, cinayet planı devreye sokularak, işlemleri için 2 Ekim'e randevu verildi.