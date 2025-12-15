Byron: Saldırıların Acısını Katlayan Fırtına

4 /8













◾ İsrail saldırılarında bir bacağını kaybeden Filistinli Ahmed, çadırı sular altında kalınca kurtarabildiği eşyaları çıkarmaya çalışanlar arasındaydı. Ahmed, "Su çadırımıza doldu. Komşularıma beni ve çocuklarımı dışarı çıkarmaları için yalvardım." dedi. Ahmed, her yağmurda yaşadıkları sel tehdidinden ailesini koruyamadığını belirterek Arap ülkelerine, "Bize uygun bir barınak sağlayın." çağrısında bulundu.

◾ Bir başka yerinden edilen Filistinli Süleyman Yasin ise "Yağmur sularında boğuluyorduk, soğuk bizi bitkin düşürdü." diye konuştu. Yasin, "Dün gece çok şiddetliydi, ne olacağını bilmiyoruz." diyerek, eskiden kış mevsimini ekinlerini sulamak için beklediklerini ancak artık ailece su baskınları korkusuyla yaşadıklarını söyledi.