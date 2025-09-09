Batı Şeria'da eğitim imkansızlıklar içinde sürüyor

1 /7













▪ Filistin Eğitim Bakanı Emced Berhem ile çok sayıda Filistinli yetkili, büyük zorluklar altında biri Ramallah ve El-Bire yakınlarında diğeri de Eriha'daki bir okulda eğitim öğretim yılının açılışını yaptı. Bakan Berhem, Eriha yakınlarındaki Şellal el-Avca İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

▪ Berhem, "Çok büyük zorluklarla, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da yaşamın her alanına yönelik süregelen saldırılarla karşı karşıyayken, bu okulda ve yerleşimcilerin süren saldırılarının hedefi olan bu toplantıda bir araya geldik." ifadesini kullandı.