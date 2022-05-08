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  • Anneler günü mesajları 2022... En güzel, resimli, anlamlı, kısa, uzun Anneler Günü mesajları…

Anneler günü mesajları 2022... En güzel, resimli, anlamlı, kısa, uzun Anneler Günü mesajları…

Her sene 8 Mayıs'ta kutlanan "Anneler Günü", kullanıcıların internette anneler günü mesajları aratmasına sebep oluyor. Pek çok farklı kullanıcı uzun, güzel ve resimli 8 Mayıs Anneler gününde annesine yollamak, atmak için resimli, manalı, güzel, kısa ve uzun anneler günü mesajları arıyor. Annenize atmanız, yollamanız için en güzel anneler günü mesajlarını sizler için hazırladık. Anneler gününü kutlamak isteyenler uzun, kısa, resimli, manalı anneler günü mesajlarını sosyal medya kanalları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden annelerine iletecek. İşte herkesin paylaşabileceği resimli, uzun, kısa, anlamlı, güzel anneler günü mesajları…

Giriş Tarihi: 08.05.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 13:12
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Canım annem

Seni büyüdükçe daha iyi anladım.

İyi ki varsın!

Anneler Günün Kutlu Olsun Anneciğim...

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Canım annem

İyi ki varsın!

İyi ki benim annemsin.

Anneler Günün Kutlu Olsun Anneciğim…

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Canım annem

Arkamdaki gizli gücün hep sen olduğunu bilerek büyüdüm.

Anneler Günün Kutlu Olsun Anneciğim…

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Anne

Sen benim için en büyük rahmet kaynağısın.

Duanı benden esirgeme.

Anneler Günün Kutlu Olsun Anneciğim…

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Bu kıymetli günde yanında olamadığım için üzgünüm.

Beni affet anne!

Anneler Günün Kutlu Olsun Anneciğim…

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