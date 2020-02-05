Verimli ders çalışma teknikleri hakkında örnekler… Verimli ders çalışma programı nasıl hazırlanır?
Öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi, önemli notlara göz atılması, temiz ve düzenli bir odada yeterince ışığın bulunduğu bir ortamda çalışma alışkanlığı kazanılması, verimli ders çalışma sağlayabilmek adına büyük önem taşır. Her
gün çok vakit harcayarak yapılan çalışmalar yerine, konunun kazanımlarına odaklanarak, az zamanda daha fazla verim elde edebilmek mümkün… Peki, verimli ders çalışma teknikleri, yöntemleri nelerdir? Verimli ders çalışma programı nasıl hazırlanır? Verimli ders çalışma teknikleri hakkında bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 05.02.2020
15:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
15:34
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
Ders çalışma davranışı isteğimize değil
karar vermeye bağlıdır. Çok çalışmanın, verimli çalışmak anlamına gelmediği öncelikle idrak edilmesi gereken konulardan biridir. Verimli ders çalışmak demek, gerektiği zaman çalışmak gerektiği zaman mola vermek demektir. Bu bir kalıba sokulamaz. Bilgileri anlama süreci olsun, dikkati odaklama süreci olsun herkes birbirinden farklı şekilde ders çalışma düzenini oluşturur. Bu nedenle verimli ders çalışma programı kişiye özeldir.
ÇALIŞMA ORTAMINIZI DOĞRU DEKORE EDİN
Çalışma ortamı, öğrenciyi derse
güdüleyici nitelikte olmalıdır. Bir başka anlatımla öğrenci çalıştığı ortamdan hoşnut kalmalı ve çalışmak için güdülenmelidir. O ortamda bulunmak onu rahatsız etmemelidir. Bu nedenle iyi ışıklandırılmış, çok sıcak ya da soğuk olmayan, dikkat dağıtıcı faktörlerden ve gürültüden uzak bir çalışma alanı oluşturun. Masanızı düzenli tutun; pencereye değil duvara dönük ayarlayın. Çalıştığınız yerde takvim ve saat bulundurun. Bunların dışında masanızda telefon ve yiyecek gibi dikkat dağıtıcı etkenleri kaldırın. Bu ortamı evde sağlayamıyorsanız, okulunuzu, kütüphaneleri ya da ortak çalışma alanlarını tercih edin. Bu ortamlarda derse odaklanmanız çok daha kolay olacaktır.
1. Her gün aynı saatte ders çalışmaya başlayın.
2. Her zaman aynı masada ders çalışın. 3. Ders çalışılan masada dersten başka hiçbir iş yapmayın. (Oyun, yemek yeme, mesaj yazma, cep telefonu ile konuşma vs.) 4. Çalışma masasının üstünde ancak ders çalışmak için gereken materyalleri bulundurun. 5. Ders çalışmak için gereken materyalleri hemen uzanıldığında alınabilecek bir yere koyun. 6) Çalışma odanızın ısısı normal düzeyde olsun, çok sıcak ya da çok soğuk olmasın. 7) Ders çalışmak için en uygun durum, kolları ve dirsekleri yaslamaya olanak verecek bir masada çalışmaktır. 8) Ne rahat bir koltukta ne de çok rahatsız bir sandalyede oturun. 9) Olanaklar elverdiğince gürültüsüz bir yerde çalışın.
Başarılı olabilmek için kendinize gerçekçi hedefler koyun. Hedefinizi gösteren bir fotoğrafı da göz hizanızda tutun veya duvara hedeflerinizin yazdığı kâğıtlar asın. Amacınızı, net ve açık olarak kendinize tanımlayın. Gerçekçi olun. Örneğin bir haftada yapılacak bir sunumu bir gecede tamamlayabileceğinizi düşünmeyin. Gerçekleştirmesi zor hedeflerin üstesinden gelemezseniz, moralinizi bozarak motivasyonunuzu düşürebilir ve veriminizi kaybedebilirsiniz. Bu durumun bir nevi yapacağınız işin ön gösterimi gibi düşünün. Planın en önemli işlevi aynı zamanda kendinize zaman ayırmaktır. Hangi dersi ne zaman ve nasıl çalışmanız gerektiğini düşündükten sonra plan yapın.
UYGUN ÇALIŞMA PLANI HAZIRLAYIN
Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek için
günlük, haftalık ve dönemlik planlar yapmak çok önemlidir. Verimli çalışmanın en temel yolu, öğrencinin kendine uygun bir çalışma planı hazırlamasıdır. Her öğrencinin dersleri algılama düzeyi gün içindeki zamanlarda değişiklik gösterir. Buna bağlı olarak öğrencinin kendi potansiyeline uygun çalışma planı yapması gerekirse bu konuda rehberlik servisinden yardım alması da uygundur.
Plan yaparken hangi aralıklarda hangi derse çalışacağınızı, dinlenmek için ne kadar vakit ayıracağınızı ve uyuyup uyanacağınız saati hatta
konuların hangi tarihe kadar bitmesi gerektiğini önceden belirlemelisiniz. Son ana yığılmış olan konular sizi yalnızca strese sokar. Ders çalışmanızı aksatan ve kolaylaştıran alışkanlıkların birer listesini yapın. Listenizde yer alan olumsuz alışkanlıkları bırakmaya çalışın. Olumlu alışkanlıkları pekiştirmek için çaba gösterin.