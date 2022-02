Verimli ders çalışma teknikleri hakkında örnekler… Verimli ders çalışma programı nasıl hazırlanır?

1. Her gün aynı saatte ders çalışmaya başlayın.

2. Her zaman aynı masada ders çalışın.

3. Ders çalışılan masada dersten başka hiçbir iş yapmayın. (Oyun, yemek yeme, mesaj yazma, cep telefonu ile konuşma vs.)

4. Çalışma masasının üstünde ancak ders çalışmak için gereken materyalleri bulundurun.

5. Ders çalışmak için gereken materyalleri hemen uzanıldığında alınabilecek bir yere koyun.

6) Çalışma odanızın ısısı normal düzeyde olsun, çok sıcak ya da çok soğuk olmasın.

7) Ders çalışmak için en uygun durum, kolları ve dirsekleri yaslamaya olanak verecek bir masada çalışmaktır.

8) Ne rahat bir koltukta ne de çok rahatsız bir sandalyede oturun.

9) Olanaklar elverdiğince gürültüsüz bir yerde çalışın.