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İngilizcede en çok kullanılan 50 fiil

İngilizcede en sık kullanılan 50 fiil İngilizce öğrenen herkes için temel bir öneme sahiptir. Fiillerin doğru kullanımı, İngilizce dilinin yapı taşlarından birini oluşturur. Eylemleri ifade etme ve varlıkların durumlarını belirtme yeteneği sunarlar. Fiiller, geçmişi, geleceği, varsayımsal durumları veya olasılıkları anlatmak için kullanılabilirler. Bu 50 fiil, diğer kelime türleriyle birleştirilerek geniş bir iletişim yelpazesi sağlar. Hem günlük hayatınızda hem de seyahatlerde de rahatlıkla iletişim kurmanızda size yardımcı olacak İngilizcede en çok kullanılan 50 fiili sizler için örneklerle hazırladık.

Giriş Tarihi: 29.11.2023 07:03
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Ask

* Türkçesi: Sormak

* Okunuşu: (esk)

* Teacher asked a question. (Öğretmen soru sordu.)

* 1. hali (Present Tense): Ask
* 2. hali (Past Tense): Asked
* 3. hali (Past Tense): Asked

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Go

* Türkçesi: Gitmek

* Okunuşu: (ɡo)

* We go to the park. (Parka gideriz.)

* 1. hali (Present Tense): Go
* 2. hali (Past Tense): Went
* 3. hali (Past Tense): Gone

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  • 50

Have

* Türkçesi: Sahip olmak

* Okunuşu: (hev)

* I have a car. (Onun bir arabası var.)

* 1. hali (Present Tense): Have
* 2. hali (Past Tense): Had
* 3. hali (Past Tense): Had

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Do

* Türkçesi: Yapmak

* Okunuşu: (du)

* They do their homework. (Onlar ödevlerini yaparlar.)

* 1. hali (Present Tense): Do
* 2. hali (Past Tense): Did
* 3. hali (Past Tense): Done

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Say

* Türkçesi: Söylemek

* Okunuşu: (sey)

* She said "yes". (O "evet" dedi.)

* 1. hali (Present Tense): Say
* 2. hali (Past Tense): Said
* 3. hali (Past Tense): Said

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