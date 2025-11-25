Gazze'de çadırlarda eğitim seferberliği

1 /6













◾ Zor koşullarda hayata tutunan öğrencilerin bazıları sandalyelerde, bazıları taşların üzerinde otururken, İsrail saldırılarında yok edilen sınıfların yerine geçici derslikler kuruluyor. Yaklaşık bin metrekarelik bir alanda kurulan sekiz çadırla, Filistin Eğitim Bakanlığı bir zamanlar kamp içinde bulunan dört liseye alternatif oluşturmaya çalışıyor. Kum zemine yan yana kurulan çadırlar, öğrencilerin eğitimlerine dönebilmeleri için asgari koşullar sunuyor.

◾ Sıralar başta olmak üzere eğitim malzemelerindeki ciddi eksiklik nedeniyle öğretmenler dört saat boyunca ayakta ders vermek zorunda kalıyor. İki yıldır süren İsrail saldırılarının yol açtığı ağır ekonomik koşullar nedeniyle öğrencilerin büyük bölümü temel okul malzemelerinden dahi yoksun.