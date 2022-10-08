Dünya'nın Tektonik Oluşumu
Başlarda Dünya yaşamı destekleyecek bir yer değildir. Ancak genç ve hırçın bir gezegen olan Dünya, olgunlaşarak misafirleri için hazır bir "mavi" gezegen olmaya başlar. Bu oluşum sırasında türlü hadiselere maruz kalan dünya yer kabuğu (litosfer), tektonik olayların kaynağı olan mantodan ve iç ve dış olarak ayrılan çekirdek olarak 3 katmandan oluşur. Alfred Wegener tarafından Kıtaların kayması kuramı ortaya atılmıştır. Bu kurama göre konveksiyonel hareketler sonucu levha tektoniği oluşur. Levhalar yaklaşma, uzaklaşma ve yanal yer değiştirme hareketi yaparlar ve yer şekillerinin oluşmasına neden olurlar.
Giriş Tarihi: 08.10.2022
13:53
Güncelleme Tarihi: 08.10.2022
13:54
DÜNYA'NIN TEKTONİK OLUŞUMU
🔸 Dünya, günümüzden yaklaşık 5 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşur ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlar.
🔸 Yoğunluğu ve sıcaklığı fazla olan maddeler Dünya'nın merkez kısmı olan iç kısımda toplanmıştır, az olanlar ise dış kısmında kalmıştır.
1-Yer kabuğu
2-Manto
3-Çekirdek
olmak üzere üç katmandan oluşmuştur.
Coğrafya öğreniminde bilinmesi gereken anahtar terimler
YER KABUĞU
🔸 Farklı özellikleri bulunan kayaçlardan oluşan yer kabuğuna
ya da diğer ismiyle litosfer ismi verilir. Bu katmanın yoğunluk, sıcaklık ve kalınlığı diğer katmanlardan daha azdır. Katmanın ortalama kalınlığı 35 km olup okyanusların altında kalınlığı azalır (yaklaşık 8-10 km), kıtaların altında ise fazladır (bazı yerlerde 70 km'ye kadar). taş küre
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ve Sial (granitik kabuk) olmak üzere iki farklı katmandan oluşur. Yer kabuğunun üst kısmında bulunan sima (bazaltik kabuk) sial katmanına kıtasal kabuk da denir. Kabuğunun bileşiminde silisyum ve alüminyum elementleri çok fazla olduğu için katman sial ismini almıştır. Sial katmanının altında bulunan sima katmanına okyanusal kabuk da denir. Bileşiminde silisyum ve magnezyum elementleri çoğunlukta olduğu için bu katmana sima adı verilmiştir.
Dünya'nın oluşumuna dair Müslüman alimlerin teorileri
MANTO
🔸 Yer kabuğunun altından başlayıp yaklaşık 2900 km derinliğe kadar uzanan manto, Dünya'nın toplam hacminin yaklaşık %84'lük kısmını oluşturur. Mantonun bileşiminde
elementleri diğer elementlerden fazla olmasıyla öne çıkar. Birkaç özelliği farklı olan iki katman üst ve alt manto şeklinde birbirinden ayrılır. magnezyum ve demir
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Manto yer kabuğunda meydana gelen tektonik kökenli olayların kaynağıdır. Sıcaklığı, 2000-5000 °C arasında değişmektedir. Yer kabuğuna yakın olan üst kısmına adı verilir. astenosfer
ÇEKİRDEK
🔸 Mantodan sonra ortalama 2900-6370 km arasında yer alan ve Dünya'nın merkezinde bulunan katmandır.
Yüksek oranda Çekirdek yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katmandır. demir ve nikelden oluşur. Yapısında daha çok nikel ve demir bulunduğu için bu katmana de denir. nife ya da ağır küre
🔸 İki katmandan oluşan çekirdek
olarak ayrılır. Üzerindeki katmanların basıncı nedeniyle iç çekirdeğin katılaştığı düşünülmektedir. İç çekirdekte sıcaklık 6000 °C civarındadır. İç çekirdekteki yüksek sıcaklığın nedeniyle de dış çekirdeğin eriyik hâlde olduğu tahmin edilmektedir. Yer 6371 km derinliğe sahiptir. İnsanlar yerin merkezine inemese de yerin yapısıyla ilgili bilgilere bazı verilerin yardımıyla ulaşırlar; iç çekirdek ve dış çekirdek
➡ Deprem dalgalarının izlediği yollar ve hızlarıyla
➡ Volkan patlamaları esnasında yüzeye püskürerek çıkan maddeler yoluyla
➡ Taşların yapısı (strüktür, tekstür)
➡ Maden aramaları sırasında yapılan kazılar
Hangi fay hattı daha tehlikeli?
🔸 Üzerinde hayatımızı sürdürdüğümüz yer kabuğu, uzaydan bakıldığında tek bir parçadan ortaya çıkmış gibi görünür. Fakat son yüzyılda yapılan araştırma sonuçlarına göre yer kabuğu yapboz gibi parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuş olduğu ortaya çıkmıştır.
🔸 Yer kabuğunu oluşturan bu yapboz misali parçalara
adı verilir. levha nitelik taşıyan levhalar, on iki adet büyük ve çok sayıda da küçük parçadan oluşmaktadır. Levhalar, tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto üzerinde hareket hâlindedir. Okyanusal, kıtasal ve okyanusal-kıtasal
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