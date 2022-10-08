Dünya'nın Tektonik Oluşumu

YER KABUĞU

🔸 Farklı özellikleri bulunan kayaçlardan oluşan yer kabuğuna litosfer ya da diğer ismiyle taş küre ismi verilir. Bu katmanın yoğunluk, sıcaklık ve kalınlığı diğer katmanlardan daha azdır. Katmanın ortalama kalınlığı 35 km olup okyanusların altında kalınlığı azalır (yaklaşık 8-10 km), kıtaların altında ise fazladır (bazı yerlerde 70 km'ye kadar).

🔸 Sial (granitik kabuk) ve sima (bazaltik kabuk) olmak üzere iki farklı katmandan oluşur. Yer kabuğunun üst kısmında bulunan sial katmanına kıtasal kabuk da denir. Kabuğunun bileşiminde silisyum ve alüminyum elementleri çok fazla olduğu için katman sial ismini almıştır. Sial katmanının altında bulunan sima katmanına okyanusal kabuk da denir. Bileşiminde silisyum ve magnezyum elementleri çoğunlukta olduğu için bu katmana sima adı verilmiştir.

Dünya'nın oluşumuna dair Müslüman alimlerin teorileri