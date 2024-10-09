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Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam

Eserlerinde yalnızlık konusunu büyük bir titizlikle işleyen Yusuf Atılgan, kullandığı dil, roman teknikleri ve üslubu ile postmodern edebiyatın öncülerinden sayılır. C. adlı bir karakteri ile yalnızlık, hayatın anlamsızlığı konularını anlatan Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam eseri, Türk edebiyatının ilk modernist romanları arasında yer alıyor. "Bir gün sana dünyada dayanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğreteceğim." sözleriyle hatırladığımız Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam eserinden alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:58
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Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti. Biliyordu; anlamazlardı.

Yusuf Atılgan

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Ben, toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini gülünçlüğünü göreli beri, gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum: Gerçek sevgiyi!

Yusuf Atılgan

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Böyle içten yalnız çocuklar gülebilir. Bir de deliler.

Yusuf Atılgan

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Gözler konuşmaya başladığı zaman her şey susar.

Yusuf Atılgan

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Hep böyleydi. Bir şey en gerektiği anda olmazdı.

Yusuf Atılgan

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