Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam

Eserlerinde yalnızlık konusunu büyük bir titizlikle işleyen Yusuf Atılgan, kullandığı dil, roman teknikleri ve üslubu ile postmodern edebiyatın öncülerinden sayılır. C. adlı bir karakteri ile yalnızlık, hayatın anlamsızlığı konularını anlatan Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam eseri, Türk edebiyatının ilk modernist romanları arasında yer alıyor. "Bir gün sana dünyada dayanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğreteceğim." sözleriyle hatırladığımız Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam eserinden alıntılar derledik.