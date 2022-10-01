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Yürümenin Felsefesi'nden alıntılar

"Peki yürümek sadece evle iş arasında gidip gelmek, bir yerlere yetişmek ve koşuşturmak değil de evrenle özel bir ritim, akort ya da hafifleme içinde buluşmak olabilir mi?" Yürümenin Felsefe'sinde Frederic Gros bizlere olağan bir durum gibi gözüken "yürümenin" aslında sıradışı eylem olduğunu anlatır. Nietzche, Rousseau, Thoreau, Kant ve Gandi gibi düşünürlerin yaşamlarından ve eserlerinden yaptığı alıntılarla yürümenin başka başka yönlerini okuyuculara açar. Yürümek bazen bir "özgürlük yolculuğu" bazen "yazarlığın değişmez refakatçisi" bazen de "yeniden doğma ütopyası"dır. Yürümenin Felsefesi'nden ilgi çekici alıntıları sizler için derledik….

Giriş Tarihi: 01.10.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 09:20
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"Yavaş yavaş yürüdüğünüz günlerse çok uzundur. Daha uzun yaşamanızı sağlar, çünkü zamanı eklemlere eziyet ederek geçirmek yerine her saatin, her dakikanın, her saniyenin nefes almasına derinleşmesine izin verirsiniz."

(Yürümenin Felsefesi, Frederic Gros)

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"Doğaya dalıp gitmek dikkatinizi dağıtır. Her şey sizinle konuşur, sizi selamlar, sizden ilgi ister: Ağaçlar, çiçekler, yolların rengi. Rüzgarın iniltisi, böceklerin vızıltısı, derelerin çığıltısı, adımlarınızın sesi… Hepsi varlığınıza yanıt veren mırıltılardır."

(Yürümenin Felsefesi, Frederic Gros)

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"Mümkün mertebe az oturmalı; açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli."

(Yürümenin Felsefesi, Frederic Gros)

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"Yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer, varlığını yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümler. Yürüyoruz, işte bu düğümü atmak için."

(Yürümenin Felsefesi, Frederic Gros)

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"… Amaçsız ve sakin bir yürümenin sırasında dünyadan bir şeyler beklemeyi bırakır bırakmaz dünya da kendini size verir, bırakır, teslim olur. Hiçbir şey beklemez olduğunuzda, mevcudiyet için bir takviye, karşılıksız bir lütuf olarak sunulur her şey. Yorgunluklar, başarılar, planlar, beklentiler dünyasında çoktan ölmüşsünüzdür. Ama bu güneş, bu renkler, şurada kıvrıla kıvrıla yükselen mavi duman, bu çıtırdayan dallar… Hepsi ama hepsi birer hediyedir."

(Yürümenin Felsefesi, Frederic Gros)

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