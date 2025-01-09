Yunus Emre’den bir Güldeste

Yayınlanma Tarihi:
Ocak 09, 2025 09:01
Güncelleme Tarihi: Ocak 09, 2025 09:01
Halkın içinden yükselen gür bir ses, Yunu Emre. 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başında Anadolu sahasında yetişen şair ve mutasavvıf. Sevgi-hoşgörü- birlik ve beraberlik kavramlarını her mısrasında, her sözünde görüyoruz. O; sabır, kanaat, hoşgörü, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerimizle bizleri asırlardır teskin etmiştir. İşte, yüzyıllardır insanlığa ışık saçan mutasavvıf Yunus Emre'nin Güldestesi'nden bizim payımıza düşenler...