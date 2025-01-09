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Yunus Emre'den bir Güldeste

Yayınlanma Tarihi: Ocak 09, 2025 09:01 Güncelleme Tarihi: Ocak 09, 2025 09:01

Halkın içinden yükselen gür bir ses, Yunu Emre. 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başında Anadolu sahasında yetişen şair ve mutasavvıf. Sevgi-hoşgörü- birlik ve beraberlik kavramlarını her mısrasında, her sözünde görüyoruz. O; sabır, kanaat, hoşgörü, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerimizle bizleri asırlardır teskin etmiştir. İşte, yüzyıllardır insanlığa ışık saçan mutasavvıf Yunus Emre'nin Güldestesi'nden bizim payımıza düşenler...

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Dört kitabın ma'nası

Bellidir bir elifde

Sen elif dersin hoca

Ma'nası ne demekdir

Yûnus Emre der hoca

Gerekse var bin hacca

Hepsinden iyice

Bir gönüle girmekdir

YUNUS EMRE

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İlim ilim bilmekdir

İlim kendin bilmekdir

Sen kendini bilmezsin

Ya bu nice okumakdır

YUNUS EMRE

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Aşkın aldı benden beni

Bana seni gerek seni

Ben yanarım dün ü günü

Bana seni gerek seni

YUNUS EMRE

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Namâz kılan kişide olmaz yavuz endişe.

YUNUS EMRE

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Geldi geçdi ömrüm benim

Şol yel esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle geldi

Şol göz açıp yummuş gibi

YUNUS EMRE

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