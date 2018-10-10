Yazarların bilinmeyen yönleri
Büyük yazarlar, sıra dışı yaşam sürerler. Yaşadığı çağı hatta kendinden sonraki çağları etkileyip değiştiren bu yazarların hayatları ise her zaman merak uyandırır. Acaba bu usta kalemlerin ne gibi ilginç alışkanlıkları bulunur? İşte Türk ve Dünya edebiyatının usta kalemlerinin hayatlarındaki ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 10.10.2018
17:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
10:20
Ünlü yazarın 100 tane eldiveni vardı. Sokakta eldivensiz görülmeyen Hüseyin Rahmi 'aşırı şıklık' merakından değildi bu düşkünlüğü.
Mikrop korkusundandı. Sokakta hiçbir yeri asla çıplak elle tutmazdı. Çıplak elle dolaşanlara çok şaşırır, bu durum için " manasız bir cesaret" yorumunu yapardı.
Hüseyin Rahmi örgü örmesini bilirdi. Çok daha eski usulde tığla örerdi. Nakış modelinden şekiller çıkarır ve bütün örgülerden anlardı. Hangisi saç örgüdür, hangisi haraşo örgüdür, hepsini bilirdi.
Kadıköy'den Bostancı'ya kadar bisikletle giden Hüseyin Rahmi aynı zamanda tam bir
bisiklet tutkunuydu.
1863 yılında Baytarlık Mektebinden mezun olduktan sonra 6 ay içerisinde Kuran-ı Kerim'i hıfzederek hafız olur.
Haksızlığa asla tahammül etmeyen Mehmet Akif Ersoy, Veteriner İşleri Müdür Yardımcısı görevinden müdürünün haksız bir karar ile azledilmesi üzerine istifa eder.
Eskiden şairler kıyafetlerine özen göstermezlerdi. Fakat Tevfik Fikret, şık giyimiyle '
perişan şair kıyafeti'ni maziye karıştıranların başında gelir.
Fikret aynı zamanda bir
kadın çarşafı icat etti. Pek küçük bir pelerin, arkadan uzun bir iğneyle tutturuluyor. Bu iğne çıkınca çarşaf tayyör oluyor. İlk defa Tevfik Fikret'in eşi Nazime Hanım'ın giydiği bu çarşaf modeli, o dönem İstanbul'un kibar muhitlerinde hemen moda oldu.
Fikret, evinde şeklini kendi tasarladığı dik yakalı, omuzdan düğmeli, yakası işlemesiz gömlekler giyerdi. Bu gömleklerin ilhamını Tolstoy'dan alırdı.
Ahmet Haşim çirkin olduğu düşüncesiyle kendinden nefret eden hatta aynalara tükürdüğü söylenen bir şairdi. İlk şiiri yayınlandığında on üç on dört yaşlarında idi. Bundan sonraki üç yıl içinde on üç şiiri yayınlandı.
Ahmet Haşim, dostları tarafından oldukça heybetli bulunan başı için özel bir şiir yazmış ve hiç beğenmediği kafasından "cehennemde yetişmiş bu kafa" diye bahseder.
Çirkin olduğunu inandığı için gündüzleri evinde oturup uyuyarak geceleri ise gezip dolaşan şairin şiirlerinde de bu isyanı ve şikâyeti bolca görülür. Ona göre kendisi 'iri ve yağlı bedeni üzerinde duran koca kafası kısacık boynu ve yüzündeki yara iziyle bir ucubeyi andıran çirkin sesli zavallı bir adamdı'.
Yahya Kemal yaşarken hiçbir kitabı kendi isteği üzerine yayınlanmadı. Şiirde oldukça mükemmeliyetçi olan usta yazar "Açık Deniz" şiirini
15 yılda tamamladı.
Hayatının 19 yılını ise bir otelde geçirdi.