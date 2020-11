Yazarların bilinmeyen yönleri

Ahmet Haşim çirkin olduğu düşüncesiyle kendinden nefret eden hatta aynalara tükürdüğü söylenen bir şairdi. İlk şiiri yayınlandığında on üç on dört yaşlarında idi. Bundan sonraki üç yıl içinde on üç şiiri yayınlandı.

Ahmet Haşim, dostları tarafından oldukça heybetli bulunan başı için özel bir şiir yazmış ve hiç beğenmediği kafasından "cehennemde yetişmiş bu kafa" diye bahseder.

Çirkin olduğunu inandığı için gündüzleri evinde oturup uyuyarak geceleri ise gezip dolaşan şairin şiirlerinde de bu isyanı ve şikâyeti bolca görülür. Ona göre kendisi 'iri ve yağlı bedeni üzerinde duran koca kafası kısacık boynu ve yüzündeki yara iziyle bir ucubeyi andıran çirkin sesli zavallı bir adamdı'.