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Yanlış bilinen atasözü ve deyimler

Türkçenin söz varlığını oluşturan atasözleri ve deyimlerimiz, hayata bakışımızın, değerlerimizin, geleneklerimizin, inançlarımızın söze dönüşmüş biçimleridir. Binlerce yıllık tarihimiz içerisinde atalarımızın dilimizin söz varlığına kazandırdığı bu kültür değerlerini doğru bilmek ve doğru telaffuz etmek, hepimizin görevidir. İşte günümüzde sıklıkla kullandığımız fakat yanlış olduğunu algılayamadığımız atasözü ve deyimlerimizin doğru biçimleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 17:18
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Abdala malum olurmuş
Abdala malum olurmuş

"Aptala malum olurmuş." değil;

"Abdala malum olurmuş."

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Güzel bakmak sevaptır
Güzel bakmak sevaptır

"Güzele bakmak sevaptır." değil

"Güzel bakmak sevaptır."

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Göz var izan var
Göz var izan var

"Göz var nizam var." değil;

"Göz var izan var."

(İzan: anlayış, anlama yeteneği. Nizam: düzen, kural)

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Azimli sıçan (hayvan olan) duvarı deler
Azimli sıçan (hayvan olan) duvarı deler

"Azimle sıçan duvarı dele.r" değil;

"Azimli sıçan (hayvan olan) duvarı dele.r"

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Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye
Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye

"Geçti Bolu'nun pazarı, sür eşeği Niğde'ye." değil;

"Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye."

(Bor: Niğde'nin ilçesi)

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