Yanlış bilinen atasözü ve deyimler

Türkçenin söz varlığını oluşturan atasözleri ve deyimlerimiz, hayata bakışımızın, değerlerimizin, geleneklerimizin, inançlarımızın söze dönüşmüş biçimleridir. Binlerce yıllık tarihimiz içerisinde atalarımızın dilimizin söz varlığına kazandırdığı bu kültür değerlerini doğru bilmek ve doğru telaffuz etmek, hepimizin görevidir. İşte günümüzde sıklıkla kullandığımız fakat yanlış olduğunu algılayamadığımız atasözü ve deyimlerimizin doğru biçimleri...