Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hüküm Gecesi

Gerçekten bu Sırrı Bey, eski İttihatçılardan biriydi. Onun için muhalifler arasında adına "Dönme Sırrı" denilirdi. Zavallı Sırrı Bey, belki de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni o kurmuştur. Çünkü tarihçi Murat Beyin bilinen şartlar içinde memlekete dönüşünden sonra, kendi aralarında daha çok birleşmek lüzumunu duyan Jön Türkler'in Mısır'da ve Paris'te yaptıkları toplantıların her ikisinde de o bulunmuştu. "Terakki ve İttihat" bu tarihten başlayaraktır ki Jön Türklük hareketine bayrak oldu. Kahire'de, Ahmet Saip Beyin başkanlığı altında yayınlanan "Şurayı Ümmet" ve Paris'te çıkan "Meşveret" yine bu tarihten itibaren başlıklarının altına "Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin neşir organıdır" cümlesini koydular.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu