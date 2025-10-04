Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hüküm Gecesi
Cumhuriyet Dönemi edebiyatının en önemli isimlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1927 yılında kaleme aldığı Hüküm Gecesi, İttihat ve Terakki Fırkası ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın arasındaki mücadele ve halk arasında "sopalı seçim" olarak bilinen 1912 seçimi sürecini anlatır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hüküm Gecesi eserinden bazı cümlelerin altını çizdik...
Evet! 31 Mart İhtilalinden sonra, iktidara gelen radikal devrimciler hükümetinin dehşetle kapadığı tenkit ve tartışma kapısı ilk defa olarak "Nidayı Hakikat" gazetesinin kuruluşuyla açılmıştır. Ve bu gazetede, kendi imzasıyla yazı yazan iki yazardan biri de Ahmet Kerim'di.
Gerçekten bu Sırrı Bey, eski İttihatçılardan biriydi. Onun için muhalifler arasında adına "Dönme Sırrı" denilirdi. Zavallı Sırrı Bey, belki de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni o kurmuştur. Çünkü tarihçi Murat Beyin bilinen şartlar içinde memlekete dönüşünden sonra, kendi aralarında daha çok birleşmek lüzumunu duyan Jön Türkler'in Mısır'da ve Paris'te yaptıkları toplantıların her ikisinde de o bulunmuştu. "Terakki ve İttihat" bu tarihten başlayaraktır ki Jön Türklük hareketine bayrak oldu. Kahire'de, Ahmet Saip Beyin başkanlığı altında yayınlanan "Şurayı Ümmet" ve Paris'te çıkan "Meşveret" yine bu tarihten itibaren başlıklarının altına "Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin neşir organıdır" cümlesini koydular.
O ölümler güzel, o ölümler tatlıdır ki, bizim kanımızın döküldüğü yerden, yeni bir dünyanın kökleri filiz sürer. Halbuki ideal adını alan bütün fikirlerin ve amaçların kimyevi maddeler gibi düzmece ve iğreti bir hayat ile yaşadığı bu aşağı ve bencil çevrede bir siyaset şehidinin düştüğü yer, kürenin dibine kadar giden sonsuz bir panik uçurumudur.
Şahabettin Süleyman'da mutlaka her yazdığını, yayınlamazdan önce en az beş on kişiye okumak illeti de vardı. "Müthiş yazı" dediği ise devrin Maarif Nazırına bir açık mektuptu, Şahabettin Süleyman, bu açık mektubunda kendisinin kim olduğunu anlatıyor ve hemen bir muallimliğe tayin edilmesini istiyor; "Bu isteğimi yerine getirmezseniz, işte ben de böyle muhalefet yaparım" diyordu.
Bu Neşet Paşa gençliğinde uzun süre Bulgar komitacılarının takibinde bulunmuş bir asker olduğu için politika işlerinde kurşunun ne önemli roller oynadığını pekiyi biliyor ve emekliye ayrıldığı günden beri girmiş bulunduğu muhalefet çevrelerinde konuşulan boş lâfları birer gevezelik olarak dinliyordu. Gümülcineli İsmail ve Miralay Sadık Beylerle bu biricik muhalifti ki, zora zorla karşı koymanın ve hemen silahlı bir harekete geçmenin lüzumuna inanıyordu.
