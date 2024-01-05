Ünlü yazarlardan güzel sözler

"Değiştiremeyeceğin şeyi eleştirme. Ben sadece yerine bir şey koyabileceğim şeyi eleştiririm."

Alev Alatlı

Alev Alatlı kimdir?

Alev Alatlı, kültür emperyalizmi ve dünya kültür meseleleri gibi alanlarda yazmış olduğu eserleri ve ortaya koyduğu özgün düşüncelerle tanınan bir kültür araştırmacısı ve yazardır.