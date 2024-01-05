Ünlü yazarlardan güzel sözler
İnsan mutlu ve hüzünlü hallerini paylaşmak, kendisine ifade eden ruh halini izah etmek için yazar ve şairlerin sözlerine kulak verir. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Alev Alatlı, Cemil Meriç gibi isimler kaleme aldıkları sanat gücü yüksek metinlerle her kuşakta karşılık bulan isimlerden sadece birkaçı... Sizin için ünlü yazarlardan güzel sözler, cümleler derledik.
Giriş Tarihi: 05.01.2024
15:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
17:29
"Ölüm dünya bilgisinin kesinlikle sonlandığı ufuk çizgisidir. O kapıyı bize açan tek anahtar imandır."
Teoman Duralı
Teoman Duralı kimdir?
Ülkemizin sahip olduğu en önemli mütefekkirlerinden biri olan Teoman Duralı, Türk filozof ve akademisyendir. Felsefe tarihi, biyoloji felsefesi, siyaset ve savaş felsefesi gibi alanlarda çok sayıda kitabı ve makalesi vardır.
"Ben ağı örümceğe öğretenin adıyla açarım kapıları."
Nurullah Genç
Nurullah Genç kimdir?
Şair, şiirini dini, tasavvufi mazmunlar üzerine kurmuştur. Peygamber Efendimiz'e (SAV) yazdığı "Yağmur" şiiriyle 1990 yılında Türkiye Diyanet Vakfı N'at-ı Şerif Büyük Ödülü'nün sahibi olmuştur.
"Kim demiş her şeyin bitişi ölüm Destanlar yayılır mezarlarımızdan."
Mehmet Akif İnan
Mehmet Akif İnan kimdir?
"Yedi Güzel Adam" içinde yer alan Mehmet Akif İnan, şiirlerinin yanında başarıları düz yazılarıyla da dikkat çeker. Kadim medeniyetimizin sesini kaleminden okuyucuya hissettiren bir dava adamıdır.
"Yapayalnız dolaşıyor bu çağın insanı, çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine."
Nuri Pakdil
Nuri Pakdil kimdir?
Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi Nuri Pakdil, kalemiyle savaşan bir dava eriydi. Hukuk Fakültesi mezunu şair, aynı zamanda oyun ve deneme yazarıydı.
"Değiştiremeyeceğin şeyi eleştirme. Ben sadece yerine bir şey koyabileceğim şeyi eleştiririm."
Alev Alatlı
Alev Alatlı kimdir?
Alev Alatlı, kültür emperyalizmi ve dünya kültür meseleleri gibi alanlarda yazmış olduğu eserleri ve ortaya koyduğu özgün düşüncelerle tanınan bir kültür araştırmacısı ve yazardır.