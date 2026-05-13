UNESCO Dünya Belleği'ndeki Mevlana Eserleri

◾UNESCO tarafından dünya müzelerindeki ve kütüphanelerindeki el yazması eserler için bir komisyon oluşturulduğunu anımsatan Bakırcı, "Komisyon marifetiyle en erken tarihli yazma nüshaları karşılaştırıldı. Hazreti Mevlana'nın 5 eserinin en eski nüshaları müzemizde çıktı. Bakanlığımız da bu ortak mirasın korunması için 14 ülkeyle birlikte UNESCO'ya müracaat etti ve eserler UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alındı." ifadelerini kullandı.

◾Bakırcı, bu eserlerin en eski nüshalar olması, Konya'da yazılması, üzerinde mücellit isimlerinin bulunmasının yanı sıra Selçuklu dönemi cilt tezhip ve Konya tezhip ekolü açısından çok ciddi kaynaklar olduğuna dikkati çekti.