UNESCO Dünya Belleği'ndeki Mevlana Eserleri
Mevlana Müzesi, aralarında 748 yıllık Mesnevi'nin de bulunduğu nadir el yazmalarına ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Belleği Listesi'ndeki bu eşsiz eserler, sıcaklık ve nem kontrollü özel alanlarda, mikrobik oluşuma karşı gazlı söndürme sistemleriyle korunuyor. İnsanlığın ortak hafızası için titizlikle sürdürülen bu koruma, kültürel mirasımızın yaşatılmasını sağlıyor.
◾Mevlana'nın "Mesnevi", "Divan-ı Şems", "Fihi Ma Fih", "Mecalis-i Seb'a" ve "Mektubat" eserlerinin korunduğu, Türkiye'deki nadir el yazması koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Mevlana Müzesi, tasavvuf ve yazma eser mirası açısından da öne çıkmakta.
◾UNESCO Dünya Belleği Listesi'nde yer alan eserlerin zarar görmemesi için de müzede özel koruma alanları oluşturuldu.
UNESCO Dünya Belleği Listesi nedir?
UNESCO Dünya Belleği Listesi (Memory of the World Register), insanlığın ortak hafızasını oluşturan, savaşlar, afetler veya ihmal nedeniyle kaybolma tehlikesi altındaki yazılı, görsel ve işitsel belgeleri koruma altına alan ve 1992 yılında kurulan bir UNESCO programıdır.
◾Yazmaların bulunduğu bölümlerde sıcaklık ve nem dengesi sürekli ölçülerek kontrol altında tutulurken, iklimlendirme sistemleriyle ortam koşulları sabit tutuluyor.
◾El yazması eserlerin mikrobik oluşumlardan etkilenmemesi, kağıt, mürekkep ve cilt yapısının bozulmaması için uluslararası standartlara uygun koruma yöntemleri uygulanıyor.
◾Yangın riskine karşı da özel önlemlerin alındığı müzede, yazmaların bulunduğu bölümlerde su yerine gazlı söndürme sistemleri tercih ediliyor.
◾Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, Mevlana'nın eserlerinin yalnızca birer yazma eser değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasının önemli parçaları olduğunu söyledi.
◾Ellerindeki "Mesnevi"nin 748 yıllık olduğunu ve diğer eserlerin de onun yakın dönemlerine tarihlendirildiğini belirten Bakırcı, yüzyıllardır korunan kitapların muhafaza şartlarının büyük hassasiyet gerektirdiğini vurguladı.
◾UNESCO tarafından dünya müzelerindeki ve kütüphanelerindeki el yazması eserler için bir komisyon oluşturulduğunu anımsatan Bakırcı, "Komisyon marifetiyle en erken tarihli yazma nüshaları karşılaştırıldı. Hazreti Mevlana'nın 5 eserinin en eski nüshaları müzemizde çıktı. Bakanlığımız da bu ortak mirasın korunması için 14 ülkeyle birlikte UNESCO'ya müracaat etti ve eserler UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne alındı." ifadelerini kullandı.
◾Bakırcı, bu eserlerin en eski nüshalar olması, Konya'da yazılması, üzerinde mücellit isimlerinin bulunmasının yanı sıra Selçuklu dönemi cilt tezhip ve Konya tezhip ekolü açısından çok ciddi kaynaklar olduğuna dikkati çekti.
