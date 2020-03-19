Türkçenin en zengin sözlüğü​ Mukaddimetü'l-edeb'te yer alan kavramlar

Yıgaksız: Helal Halal kıldı haramnı, yıgaksız kıldı yıgaklunı

📌 Eserin yazılma sürecini yazar Zemahşeri bu eserın ön sözünde şöyle anlattı: "Harizmşah Atsız bana mübarek emriyle, ki daha da yücelsin, kendisinin zengin saray kütüphanesi için dil öğrenimiğle ilgili bir nüsha yazmamı emretti. Ben de onun bu emrine uyarak bu kitabı ona ithaf ettim. Ben bu kitabın bütün kalplerde büyük hevesle kabul görmesini ve tüm memleketlerde ve taraflarda yayılarak Atsız'ın yüce adının her zaman, her yerde ve tüm dillerde zikir edilmesini maksat edindim."

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