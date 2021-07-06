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Türkçede telaffuzu zor olan 50 kelime ve anlamları...

Sözlü ifadenin başarısı, iletişimi etkili hale getirir, kelimelerin açık ve net bir şekilde söylenişi de bu iletişimi zirveye taşır. Sizler için çoğu kişinin dilinin sürçmesine sebep olan, söylemesi zor kelimelerden bazılarını derledik. Peki, siz hangi kelimeyi söylerken zorluk çekiyorsunuz? Telaffuzu zor olan kelimelerimizi ve anlamlarını öğrenirken, "kelime bulmaca"mızı da çözmeyi unutma! En çok kaç kelime bulduğunu yorumlara ekleyebilirsin. 😊

Giriş Tarihi: 06.07.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 16:10
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Telaffuzu zor kelime bulmaca!
Telaffuzu zor kelime bulmaca!

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En uzun kelimeyi okuyabildin mi? 😮
En uzun kelimeyi okuyabildin mi? 😮

Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine

Anlamı: Başarılı olmayan görünüşüne getiremediğimiz kişilerden birisiniz.

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Diğerkâm
Diğerkâm

Anlamı: Kendinden çok başkalarını düşünen.

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Namütenahi
Namütenahi

Anlamı: Nihayeti olmayan sonsuz.

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Nefâset
Nefâset

Anlamı: Kıymetli, güzel ve beğenilir olma.

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