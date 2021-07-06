Türkçede telaffuzu zor olan 50 kelime ve anlamları...

Sözlü ifadenin başarısı, iletişimi etkili hale getirir, kelimelerin açık ve net bir şekilde söylenişi de bu iletişimi zirveye taşır. Sizler için çoğu kişinin dilinin sürçmesine sebep olan, söylemesi zor kelimelerden bazılarını derledik. Peki, siz hangi kelimeyi söylerken zorluk çekiyorsunuz? Telaffuzu zor olan kelimelerimizi ve anlamlarını öğrenirken, "kelime bulmaca"mızı da çözmeyi unutma! En çok kaç kelime bulduğunu yorumlara ekleyebilirsin. 😊