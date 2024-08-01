Türk dünyasının kültür hazinesi Dede Korkut Hikayeleri'nden alıntılar

Dede Korkut Destanı, sözlü ve yazılı olarak günümüze kadar ulaşan Türk kültürünün en önemli anonim eseridir. Destan'ın ilk sayfaları, okurlarını "boy" olarak adlandırılan on iki hikaye ile karşılar. Bu örnekler, Türk kültürünün düşünce ve inanışına ışık tutan en açık belge niteliğini taşır. Dede Korkut Destanı Türk dünyası kültür hazinesinin önemli şaheserlerden biridir. Bu kıymetli eserden bazı alıntılar derledik. İşte Türk dünyasının kültür hazinesi olan Dede Korkut Hikayeleri'nden alıntılar...