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Türk dünyasının kültür hazinesi Dede Korkut Hikayeleri'nden alıntılar

Dede Korkut Destanı, sözlü ve yazılı olarak günümüze kadar ulaşan Türk kültürünün en önemli anonim eseridir. Destan'ın ilk sayfaları, okurlarını "boy" olarak adlandırılan on iki hikaye ile karşılar. Bu örnekler, Türk kültürünün düşünce ve inanışına ışık tutan en açık belge niteliğini taşır. Dede Korkut Destanı Türk dünyası kültür hazinesinin önemli şaheserlerden biridir. Bu kıymetli eserden bazı alıntılar derledik. İşte Türk dünyasının kültür hazinesi olan Dede Korkut Hikayeleri'nden alıntılar...

Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:29
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Dünya benim diyenler?

Ecel aldı, toprak gizledi

Fani dünya kime kaldı?

Gelimli gidimli dünya,

Nihayet son noktada ölümlü dünya...

Dede Korkut Hikayeleri

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Bildiğini unutmayan akıl güzeldir...

Dede Korkut Hikayeleri

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Hani bahsettiğim güzel yiğitler,

Dünya benim diyenler?

Ecel canlarını aldı yeryüzü bedenlerini örttü.

Fani dünya kime kaldı?

Gelenin gittiği dünya,

Son ucu ölümlü dünya!

Nihayet uzun ömrüm son ucu da ölüm ve ayrılıktır.

Dede Korkut Hikayeleri

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Bu dünyadan onlar da geldi geçti,

Kervan gibi kondu göçtü.

Onları da ecel aldı, toprak yuttu.

Fâni dünya kime kaldı?

Kara ölüm geldiğinde geçit versin!

Hak Teâla akıl, fikir ve sağlık versin; bahtını, nasibini artırsın!

O övdüğüm yüce Tanrı bize dost olup yardım etsin!

Dede Korkut Hikayeleri

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At ayağı çabuk olur, ozan dili çevik olur. İnsan olsun hayvan olsun, kaburgası olan elbet bir gün büyür.

Dede Korkut Hikayeleri

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