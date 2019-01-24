Tüm zamanların en iyi 25 savaş filmi
Stefan Zweig'in dediği gibi, ''Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi…" Savaşların sebep olduğu acıları anlatmak için düşünen ve üreten insanlar, savaşın yıkımını gösteren filmler çekti. Çünkü savaşa savaşla karşılık vermek düşünen insanların yapabileceği türden bir şey değildi. Sanat, her zaman savaşı değil; barışın getirdiği güzellikleri göstermek için var oldu. Hiçbir adlandırmaya sığamayacak kadar yıkıcı olan savaş hakkında 25 filmi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 24.01.2019
14:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2019
16:22
Dram/Gerilim - 1 saat 46 dakika - IMDb: 7.9
Dunkirk filminin özeti:
İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Nazi Almanyası'nın net bir üstünlüğü vardır. Mayıs 1940'ta İngiltere, Kanada, Fransa ve Belçika'ya ait müttefik ordularından 400 bin asker, Fransa'nın İngiltere'ye çok yakın Dunkirk bölgesinde Alman Ordusu tarafından karadan tamamen kuşatılmıştır. Almanlar bu askerleri hava bombardımanlarıyla yok etmeyi planlarken, İngiliz Başbakanı Churchill'in yönlendirmesiyle askerleri kurtarabilmek için çok tehlikeli ve savaşın gelişimi açısından hayati önemde bir tahliye operasyonu başlatılır.
Yönetmen: Christopher Nolan Senaryo: Christopher Nolan
Schindler'in Listesi (1993)
Dram/Siyah-beyaz - 3 saat 16 dakika - IMDb: 8.9
Schindler'in Listesi filminin özeti:
İkinci Dünya Savaşı yıllarının Nazi Almanya'sında girişimci bir Alman Oskar Schindler, askeriye için metal kaplar üreten bir fabrika kurar ve bu iş için sermayeyi ve iş gücünü Yahudiler üzerinden sağlar. İlerleyen zamanda Yahudiler'in gördüğü baskıyı içine sindiremeyen Schindler, onları kurtarmak için uzunca bir liste yapar.
Yönetmen: Steven Spielberg Senaryo: Steven Zaillian, Thomas Keneally
Dram/Müzik - 2 saat 30 dakika - IMDb: 8.5
Piyanist filminin özeti:
Wladyslaw Szpilman, savaş patlak verdiğinde 27 yaşındaydı ve Polonya'nın geleceği en parlak konser piyanistlerinden biriydi. Luftwaffe'de radyo istasyonu bombalandığında Chopin'in C minor Nocturne'nü çalıyordu. Tüm Yahudiler gibi o ve ailesi de evlerinden çıkartılarak Varşova gettolarına sürülmüştü. Bu çok yetenekli genç adam yeni yaşamında karaborsacıların ve işbirlikçilerin eğlendiği barlarda çalmaya başlamıştır. İşte bu işbirlikçilerden biri onu ve ailesini ölüme götüren esir kampı trenlerinden birinden kurtarmıştır. Savaş fısıltıları, direnişçiler ve sürpriz bir Alman subayı sayesinde Szpilman savaşta hayatta kalmayı başarır.
Yönetmen: Roman Polanski Senaryo: Ronald Harwood
Dram/Aksiyon - 3 saat 2 dakika - IMDb: 8.4
Cesur Yürek filminin özeti:
13. yüzyılda İngilizler, İskoçlar üzerinde egemenlik kurmuştur. Çocukken ailesini İskoçya uğruna kaybeden William Wallace'ın karısı da İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü zaman, onun intikam arayışı kısa zamanda ülkesinin özgürlüğü için amansız bir savaşa dönüşür.
Yönetmen: Mel Gibson Senaryo: Randall Wallace
Dram - 2 saat 2 dakika - IMDb: 8.6
Hayat Güzeldir filminin özeti:
Hayat Güzeldir'de, başkahramanımız hayat dolu Guido, öğretmen Dora'ya sever ve tüm engellere rağmen evlenerek bir peri masalı başlatır. Guido ve karısının bir oğulları olur ve İtalya'yı Alman güçleri istila edene kadar birlikte mutluluk içinde yaşarlar. Ailesini bir arada tutabilmek ve oğlunun Yahudi toplama kamplarının dehşetinden elinden geldiğince uzak tutmak çabası ile Guida bu yıkımı bir oyun gibi gösterir. Bu oyunun kazanma ödülü ise bir tanktır.
Yönetmen: Roberto Benigni Senaryo: Roberto Benigni, Vincenzo Cerami