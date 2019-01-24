Tüm zamanların en iyi 25 savaş filmi

Dram - 2 saat 2 dakika - IMDb: 8.6

Hayat Güzeldir filminin özeti:

Hayat Güzeldir'de, başkahramanımız hayat dolu Guido, öğretmen Dora'ya sever ve tüm engellere rağmen evlenerek bir peri masalı başlatır. Guido ve karısının bir oğulları olur ve İtalya'yı Alman güçleri istila edene kadar birlikte mutluluk içinde yaşarlar. Ailesini bir arada tutabilmek ve oğlunun Yahudi toplama kamplarının dehşetinden elinden geldiğince uzak tutmak çabası ile Guida bu yıkımı bir oyun gibi gösterir. Bu oyunun kazanma ödülü ise bir tanktır.

Yönetmen: Roberto Benigni Senaryo: Roberto Benigni, Vincenzo Cerami