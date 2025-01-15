Tolstoy’dan sıra dışı alıntılar

Yayınlanma Tarihi:
Ocak 15, 2025 10:10
Güncelleme Tarihi: Ocak 15, 2025 10:11
Soylu bir ailenin çocuğu olarak 1828 yılında dünyaya gelen Rus yazar, Nobel Edebiyat Ödülü''nü reddetti. Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un Nobel ödülü ile gelen paranın hayırdan ziyade kötülük getireceğine inandığı iddia edildi. Tolstoy, hayatı boyunca yaşamı anlamaya ve insanlığın problemlerine çözüm üretmeye çalıştı ve insan, aile, din, devlet, toplum, sanat ve estetik konularında kuramsal çalışmalara adadı.
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Bazen bir saat gecikirsin, bir yıl kaybedersin.
📙📘 İnsan Neyle Yaşar? l Lev Tolstoy
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Talih tekerlek gibi dönüyor, bazısını yükseltirken, bazısını düşürüyor.
📙📘 İnsan Neyle Yaşar? l Lev Tolstoy
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Hevesin olsun yeter. İnsan her şeyi öğrenebilir.
📙📘 İnsan Neyle Yaşar? l Lev Tolstoy
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Öğrendim ki insan kendi hayatından endişe ettiği için değil, içinde sevgi olduğu için yaşar.
📙📘 İnsan Ne İle Yaşar?, Lev Nikolayeviç Tolstoy
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İnsanda, derdi o, yalnız iki kusur kaynağı var: Avarelik ve boş inanç. Yalnızca iki erdem var: Çalışma ve akıl.