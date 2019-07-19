Tarih meraklılarının mutlaka okuması gereken 15 kitap
İnsanlık tarihi devletler, savaşlar, keşifler, icatlar ve yeniliklerle doludur. İmparatorluklar kurulup yıkılırken, tarihin seyrini değiştiren, kıtaların kaderlerini belirleyen olaylar yaşandı. Peki, insanlık tarihi nasıl başladı ve nasıl şekillendi? Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasının tarihin akışındaki önemi ne? Neden Amerika kıtasının yerlileri Avrupa'yı istila etmedi de tersi oldu? Bu soruların cevabını bulacağınız 15 tarih kitabını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 19.07.2019
13:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
13:38
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu - Mehmet Fuad Köprülü
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu kitap özeti:
Fuad Köprülü, 1934 yılında Sorbonne Üniversitesinde Fransızca olarak art arda üç konferans verdi. Büyük ilgi uyandıran bu konferanslar 1935 yılında Les Origines de l'Empire Ottoman adıyla kitaplaştırıldı. Türkçesi ancak 1959 yılında Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu adıyla yayımlandı. Köprülü'nün temel derdi Osmanlı'nın "400 çadırlık bir aşiretten çıktığı" yönündeki romantik görüşler yerine, Orta Asya, Anadolu Selçukluları, Kayı Aşireti arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaktı. Bu doğrultuda Gibbons, Marquart, Wittek ve Zeki Velidi Togan'ın teorilerini tartışmaya açar; daha sonra Eberhard ve Faruk Sümer'in de dahil olduğu bu tartışmalar sonucu elinizdeki "mükemmel" kitap son halini aldı.
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Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ - Halil İnalcık
Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ kitap özeti:
Bir sınır beyliğiyken İslam dünyasının en güçlü devletine dönüştü Osmanlı İmparatoruğu, XVII. yüzyılda Avrupa'dan yana dönen dengeyle birlikte 1920'lere dek süren bağımlılığı başladı. Kuşku yok ki bu serüvenin en görkemli dönemi 1300 ve 1600 yılları arasındaki Klâsik Çağ oldu.
Yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık, 1973'te ilk kez İngilizce yayımlanışının ardından çevrildiği tüm dünya dillerinde geniş yankılar uyandıran bu incelemede, benzersiz bir dönemin olası en bütüncül ve en yetkin betimlerinden birini sunuyor. Osmanlı'nın siyasi ve kurumsal yapılarının derinlemesine çözümlemelerini, din ve ticaret ilişkileri, yönetim ve toplumsal yapılanma üzerine kapsamlı açıklamalar ve eksiksiz bir Osmanlı kronolojisi izliyor. Yayımlanışından yıllar sonra İnalcık'ın katkılarıyla Türkçe'ye kazandırılan bu başyapıt, hem Osmanlı tarihiyle ilgilenenler hem de uzmanlar için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.
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Ortaçağ kitap özeti:
Umberto Eco bu kitapta, farklı disiplinlerde Orta Çağ üzerine uzmanlaşmış isimlerle işbirliği yaparak; okuyucusunu sanat, tarih, edebiyat, müzik, felsefe, bilim ve teknik gibi başlıklar altında Avrupa uygarlığının söz konusu dönemdeki hikâyesine doğru yolculuğa çıkarıyor. Kitap, Umberto Eco'nun Orta Çağ'ın ne olduğunu ya da kendi deyişiyle öncelikle ne olmadığını anlatan giriş yazısıyla başlıyor ve böylelikle kitaptan nasıl yararlanılması gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Bu yazıda ortaçağın başlangıç ve bitim tarihlerini de tartışan Eco, dönemin yaygın kabuller itibarıyla en az 1016 yılı kapsadığını belirtiyor. Girişi izleyen bölümler klasik ansiklopedi formatında düzenlenmiş değil. 'Tarih' başlıklı ilk ana bölümde Laura Barletta'nın 'Giriş' başlıklı yazısını Filippo Carla, Paquale Rosafio, Massimo Pontesilli gibi önemli yazarların dönem anlatımları izliyor.
İkinci ana bölüm olan 'Ekonomi ve Toplum'da kentler, ekonomi modelleri, ormanlar, evcil ve yabani hayvanlar, imalat ve loncalar, ticaret ve ulaşım yolları, limanlar, para, aristokrasiler, yoksullar, hacılar, yardım sistemi, din, savaş ve toplum, kadınlar, gündelik hayat ayrı bölümler halinde farklı yazarlar tarafından ele alınıyor. Üçüncü ana bölüm, Umberto Eco'nun giriş yazısıyla başlayan 'Felsefe', dördüncü ana bölüm 'Bilim ve Teknik', beşinci ana bölüm olan 'Edebiyat ve Tiyatro' kapsamlı biçimde işleniyor. Eco'nun okuyucusuyla söyleşircesine tutturduğu dili ve üslubuyla sizleri bekliyor.
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Bir Nefeste Dünya Tarihi - Emma Marriott
Bir Nefeste Dünya Tarihi kitap özeti:
M.Ö. 3500'den 1945'e kadar kronolojik olarak düzenlenmiş; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Orta Doğu ve Orta Asya olarak bölgelere göre ayrılmış, bir nefeste okuyacağınız bir dünya tarihi kitabı sizleri bekliyor. Farkında olsak da olmasak da, yaşadığımız dünya, tarihimiz tarafından şekillendirilmiştir. Tarih, aynı anda ortak insanlığın hem bir kaydı hem de bütünlüğünü sağlayan bir bağdır.
Bu kitap, antik medeniyetlerden II. Dünya Savaşı'na kadar yaşanmış büyük tarihsel olaylar hakkında fikir sahibi olmamız için gereken temel bilgileri içeren bir rehberdir. Kısa, kolay okunur, sade ve güvenilir bir kaynak olan bu eser, bugünkü dünyanın neden şimdiki gibi olduğunu anlamamızı mümkün kılacak kritik ipuçlarını ortaya koyuyor.
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Anneler ve Kudüsler - Nuri Pakdil
Anneler ve Kudüsler kitap özeti:
Nuri Pakdil'in dördüncü kitabı olan ''Anneler ve Kudüsler'', 1970 ve 1984 yılları arasında yayımlanan şiirlerinden oluşuyor. Onun şiirleri, anne lirizmi ile Kudüs gerçeği arasında gidip gelen gergin bir yay gibidir. Kâh lirik bir geyiktir sözcükler kâh ateş hattındaki savaşçıdır. Kudüs, somut bir mekân olduğu kadar, soyut bir algıdır. Onun için çoğuldur Kudüs ve anne. Anne Kudüs'tür, Kudüs de anne. Kudüs, Ulu Önder'in gök yolculuğunun, Miraç'ın mekânıdır. Medeniyet haritasının da temel ve vazgeçilmez ayaklarından biridir.
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