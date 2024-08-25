Sözün başladığı yer: Kelime

Kelime sözlükte; "yaralamak, tesir etmek" anlamına gelen "kelm" kökünden türetilmiş bir isimdir. Aşkın, sarmaşık ile aynı kökten geldiğini ve ikisinin de iç içe geçmek olduğunu öğrenir öğrenmez kelimelerin peşine düşen Erhan İdiz'in "Sözün Başladığı Yer" adlı kitabından bazı alıntılar derledik. Tahammül, hamal ve hamilenin ortak noktasının yük olduğunu ve daha nice kelimenin bağlantısını görebileceğiniz Sözün Başladığı Yer'den 10 kelimeyi sizler için hazırladık.