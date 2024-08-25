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Sözün başladığı yer: Kelime

Kelime sözlükte; "yaralamak, tesir etmek" anlamına gelen "kelm" kökünden türetilmiş bir isimdir. Aşkın, sarmaşık ile aynı kökten geldiğini ve ikisinin de iç içe geçmek olduğunu öğrenir öğrenmez kelimelerin peşine düşen Erhan İdiz'in "Sözün Başladığı Yer" adlı kitabından bazı alıntılar derledik. Tahammül, hamal ve hamilenin ortak noktasının yük olduğunu ve daha nice kelimenin bağlantısını görebileceğiniz Sözün Başladığı Yer'den 10 kelimeyi sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:36
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Aşkın, sarmaşık ile aynı kökten geldiğini ve ikisinin de iç içe geçmek olduğunu öğrenince kelimelerin peşine düştüm. Tahammül, hamal ve hamilenin ortak noktasının yük olduğunu bu yolda öğrendim.

Erhan İdiz

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ÇALAKALEM
ÇALAKALEM

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Düşünmeden, gelişigüzel, durmadan yazmak demek. Türkçe çal ve Arapça kalem sözcüklerinden oluşuyor. Ne diyordu şair: "Çalakalem sevebilmek elimden gelmiyor." (İsmet Özel)

Erhan İdiz

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SİTARE
SİTARE

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Farsçada yıldız demektir. İngilizce star sözcüğü de buradan gelir. Zamanla dilimizden sitâre gitmiş, yerine star gelmiştir. Fakat bir şiirde yaşamaya devam eder sitâre: "Seninle konuşurken Sitâre Aklıma yıldızlar dökülüyor."

Erhan İdiz

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KELİME
KELİME

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Arapçada yara, iz demektir. İnsanın çıkardığı ses için, atmak anlamına gelen lafız sözcüğü kullanılır. Eğer lafız bir anlam taşıyorsa ve muhatapta bir iz bırakıyorsa buna kelime denir. Kelime; iz bırakmak, çizik atmak, yara açmaktır. Ağzımızdan çıkan söz, bir yara açıyorsa kelime saylıyor.

Erhan İdiz

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HÜZÜN
HÜZÜN

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Arzulanan bir şeyin kaybedilmesi, istenmeyen bir şeyin yaşanmasıdır. Bazen gönül yorgunluğudur bazen bekleyiş.

Erhan İdiz

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