Şiirin en kısa formu “haiku”nun edebiyatımızdaki örnekleri

Haiku'ya duyulan ilgi sadece Japonya içinde sınırlı kalmamış, bu tür dünyanın dört bir yanındaki şairler tarafından denenmiştir. Bu tür edebiyatımızda da etkisini göstermiştir. Hece ölçüsünün Türk halk edebiyatın geleneksel ölçü birimi olduğu düşünülürse, haikunun temelde, Türklerin çok da yabancı olmadığı bir şiir yapısına sahip olduğu söylenebilir. Türkiye'de de haiku biçiminde şiir yazmış (yazan) şairler vardır. Bu kişilerin arasında Orhan Veli, Oruç Aruoba , Cemal Süreya gibi şairlerin isimleri de yer alır. Günümüzde 'Haikum' adıyla bir haiku şiir dergisi de yayınlanmıştır.