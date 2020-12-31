Seyyid Kutub'un Ruhun Sevinci kitabından 20 alıntı
Mısırlı yazar, düşür ve mütefekkir Seyyid Kutub, ömrünü İslam'a adamış, her türlü baskı ve zulmün karşısında dimdik durmuş bir isimdir. Ruhun Sevinci, Seyyid Kutub'un zindandayken yaşadığı duyguları, sakin ve dingin bir şekilde okuyucuya aktardığı eseri. Kitap, Seyyid Kutub'un zindandan kız kardeşi Emine Kutub'a yazdığı 15 mektuptan oluşuyor. "Zihnime üşüşen bu düşünceleri sana armağan ediyorum…" sözleriyle başlayan Seyyid Kutub'un olumsuz koşullar altında dahi ruhun sevincini yakalayabileceğimizi gösteren kitabından 20 alıntı…
Giriş Tarihi: 31.12.2020
10:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
10:30
"Her insanda güzel bir sözü hak eden hayırlı bir yön ya da güzel bir meziyet mutlaka vardır."
Seyyid Kutub kimdir?
📌Mısır'da dünyaya gelen Seyyid Kutub, yaşamı boyunca İslam uğruna büyük mücadeleler verdi. Üniversite hayatı boyunca öğrenci hareketlerine katıldı. Ayrıca edebiyata olan ilgisini asla yitirmedi. Öğretmenlik okulundan mezun olduktan sonra eğitime dair büyük reformlar sundu.
📌Mısırlı gazeteci, şair ve eleştirmen Mahmud el- Akkad ile tanıştıktan sonra edebi çevreler tarafından tanınmaya başlandı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yönünü siyasi ve politik meselelere çevirdi.
📌Sempati duyduğu Müslüman Kardeşler ile yakınlık kuran Seyyid Kutub, teşkilata katıldı.
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"Hayat, yılların sayısına göre değil, bilincin derinliğine göre yaşanır."
📌Cemal Abdünnasır'a düzenlenen 1954 tarihli suikast girişimi nedeniyle birçok Müslüman Kardeşler üyesi gibi o da tutuklandı.
📌Yargılama sonunda Seyyid Kutub'a on beş yıl ağır hapis cezası verildi.
📌Hapiste ileride büyük bir önem ve üne kavuşacak iki eseri olan, Kur'an tefsiri Fi zilâl-il-Kur'an ve Kutub'un siyasi ve düşünsel görüşlerinin en son ve bütününü ifade eden Yoldaki İşaretler`i kaleme aldı.
"Hayat, daima diri olan Allah'ın kuvvetiyle canlanır ve gelişir!"
📌1964'te serbest bırakıldıktan sonra, 1965'te tekrar tutuklanan Seyyid Kutu'un tutuklanma nedeni devlete karşı bir darbe girişimi idi.
📌21 Ağustos 1966'da hakkında idam cezası verildi.
📌Kararı Pakistan, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Sudan ve Irak gibi ülkelerdeki birçok dini otorite ve grup tepkiyle karşılasa ve Nasır'ı kararından döndürmeye çalışsalar da, Seyyid Kutub arkadaşları Muhammed Yusuf Havvaş ve Abdülfettah İsmail ile birlikte 29 Ağustos 1966'da idam edildi.
Hayatını İslam'a adayan Seyyid Kutub'dan 40 alıntı
"Her yaşamış fikir, insanın kalbini beslemiştir!"
İdam edilmeden önce söylediği son sözler
"Eğer Allah kanunu ile mahkûm edilmişsem ben Hakk'ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkûm olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah'a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır."
"Kötülük tohumu ne çabuk boy atar! Gürültüyle büyür, ortalığı velveleye verir! Buna karşın hayır tohumu meyve verir."