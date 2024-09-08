Şemsipaşazade Sezai ve Küçük Şeyler

Türk edebiyatında romantizmden realizme geçiş eseri olarak kabul edilen "Sergüzeşt" eserini kaleme alan öykü ve roman yazarı Samipaşazade Sezai'nin Küçük Şeyler kitabında, basit konuların bile iyi anlatılarak nasıl bir eser halini aldığı görülür. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler' de kaygı, özlem, hayal kırıklığı, sıkıntı ve aşk acısı içinde yaşayan insanları anlatmıştır. Sizlere Türk edebiyatının klasiklerinden sayılan bu nadide eserinden bazı alıntılar derledik.