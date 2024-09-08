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Şemsipaşazade Sezai ve Küçük Şeyler

Türk edebiyatında romantizmden realizme geçiş eseri olarak kabul edilen "Sergüzeşt" eserini kaleme alan öykü ve roman yazarı Samipaşazade Sezai'nin Küçük Şeyler kitabında, basit konuların bile iyi anlatılarak nasıl bir eser halini aldığı görülür. Samipaşazade Sezai, Küçük Şeyler' de kaygı, özlem, hayal kırıklığı, sıkıntı ve aşk acısı içinde yaşayan insanları anlatmıştır. Sizlere Türk edebiyatının klasiklerinden sayılan bu nadide eserinden bazı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:49
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Bir bilginin nesnelerin gerçeğine bakışıyla bir şairin evrene bakışı bir midir?

Şemsipaşazade Sezai

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İkisi de yaşlanmış bir şairle bir bilgine, kıyafet biliminin gözüyle bakalım: Bilginin ak başı, hiçbir ısıya karşı erimez karlarla örtülü bir dağ başı gibi duygusuz, soğuk, büyük görünmez mi? Şairinki ise sisler, dumanlar içinde kalmış dağların doruklarını andırmaz mı? İşte çocukluğumda böyle düşünüyordum.

Şemsipaşazade Sezai

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Akıllı olmanın başı üzerinde,

İrtifanın yıldızı parıldamaktadır.

Şemsipaşazade Sezai

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Büyük adamların öfkesi de büyük olur. Ne ululuk! Ne ululuk!

Şemsipaşazade Sezai

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Şairlerin, alimlerin en büyük eserleri, ümitsizlik ve öfke hâllerinde yazdıklarıdır.

Şemsipaşazade Sezai

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