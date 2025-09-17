Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

Yayınlanma Tarihi: 17.09.2025 08:46

19. yüzyılın ünlü filozofu Arthur Schopenhauer'un varlık telakkileri "Bir kimse nedir? Neye sahiptir? Neyi temsil eder?" soruları etrafında şekillenmişti. Ünlü yazar aforizmaları hakkında "Dünyadaki misyonunu tamamladığını" söylemişti. Schopenhauer'un Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar eserinden aforizmalar derledik.

1/28

🔶

Aynı dışsal olaylar ya da koşullar, herkesi bütünüyle başka başka etkilerler ve herkes aynı ortamda yine de başka bir dünyada yaşar. Çünkü ancak kendi tasarımlarıyla, duygularıyla ve istenç devinimleriyle doğrudan bir ilişki içindedir; dışsal olaylar ancak içsel olayların izin verdiği ölçüde o kişiyi etkilerler.

Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

2/28

🔶

Sokrates, satılmak için sergilenen lüks mallara bakarak, "Gereksinmediğirn ne çok şey var" demişti.

Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

3/28

🔶

Her zaman, bir kimsenin ne olduğu ve buna göre kendinde neye sahip olduğu önemlidir: Çünkü bireyselliği ona sürekli ve her yerde eşlik eder ve yaşadığı her şey rengini bireyselliğinden alır. Her şeyin içinde ve her şeyde öncelikle kendini tadar: Bu fiziksel hazlarda zaten böyledir; zihinsel hazlarda ise daha da geçerlidir.

Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

4/28

🔶

Boş zaman, tam da Aristo'nun· dediği gibi, cahillerin can sıkıntısıdır. Sıradan insanlar sadece zamanı geçirmeyi düşünürler; herhangi bir yeteneği olan kimse ise ondan yararlanmayı düşünür.

Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

5/28

🔶

Tüm ülkelerde, tüm toplumun baş uğraşısı iskambil oyunu olmuştur: Bu oyun topluluğun değerinin ölçütüdür ve tüm düşüncelerin iflasıdır. İnsanların birbirleriyle alışverişte bulunacakları düşünceleri olmadığı için, iskambil kâğıdı alıp verirler.

Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Dindarlık Tanrı İle Ticaret Midir: Socrates Neden İdam Edilmelidir?

Stratejik Nokta: Miryokefalon Savaşı’nı öne çıkaran detaylar

Stratejik Nokta: Miryokefalon Savaşı'nı öne çıkaran detaylar

Unutulmaya yüz tutmuş dokuma: Tamzara

Unutulmaya yüz tutmuş dokuma: Tamzara

357 yıllık Kavak İskele Camii’nin hikayesi

357 yıllık Kavak İskele Camii’nin hikayesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sosyal medya neye dönüşecek?

Sosyal medya neye dönüşecek?

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

Filistin saldırılarına dair bilinmesi gereken kavramlar - PODCAST

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan, Balıkesir’deki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm