Schopenhauer: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
19. yüzyılın ünlü filozofu Arthur Schopenhauer'un varlık telakkileri "Bir kimse nedir? Neye sahiptir? Neyi temsil eder?" soruları etrafında şekillenmişti. Ünlü yazar aforizmaları hakkında "Dünyadaki misyonunu tamamladığını" söylemişti. Schopenhauer'un Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar eserinden aforizmalar derledik.
Aynı dışsal olaylar ya da koşullar, herkesi bütünüyle başka başka etkilerler ve herkes aynı ortamda yine de başka bir dünyada yaşar. Çünkü ancak kendi tasarımlarıyla, duygularıyla ve istenç devinimleriyle doğrudan bir ilişki içindedir; dışsal olaylar ancak içsel olayların izin verdiği ölçüde o kişiyi etkilerler.
Her zaman, bir kimsenin ne olduğu ve buna göre kendinde neye sahip olduğu önemlidir: Çünkü bireyselliği ona sürekli ve her yerde eşlik eder ve yaşadığı her şey rengini bireyselliğinden alır. Her şeyin içinde ve her şeyde öncelikle kendini tadar: Bu fiziksel hazlarda zaten böyledir; zihinsel hazlarda ise daha da geçerlidir.
Tüm ülkelerde, tüm toplumun baş uğraşısı iskambil oyunu olmuştur: Bu oyun topluluğun değerinin ölçütüdür ve tüm düşüncelerin iflasıdır. İnsanların birbirleriyle alışverişte bulunacakları düşünceleri olmadığı için, iskambil kâğıdı alıp verirler.
