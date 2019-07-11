Şarkın Arsen Lüpen’i Fakabasmaz Zihni kimdir?

İlk polisiye serilerinden biri olan Fakabasmaz Zihni 'nin ilk kitabı 1922 yılında basıldı. Serinin yayını Cemiyet Kütüphanesi tarafından Cinayet Koleksiyonu adıyla altı yıl boyunca kesintisiz devam ettirildi. Seri, 1930 yılında Latin harflerine aktarılmış olarak tekrar okurla buluştu. Seyfettin Özege'nin Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu ve Türkiye Basmaları Toplu Katalogları ile yayımlanmış eserlerin içinde ileride yayımlanacağı duyurulan kitap listelerinde yapılan incelemeler sonucunda bu seriye ait elli yedi esere rastlanmıştır.