Sahnenin Dışındakiler romanı hakkında 10 soru 10 cevap
Tanpınar'ın en sade biçimde kaleme aldığı Sahnenin Dışındakiler romanı, yazarın ölümünden 11 yıl sonra 1973'te yayımlandı. Milli Mücadele yıllarının anlatıldığı romanda baş kahramanın hatıralarından yola çıkılarak o dönemin İstanbul'undan portreler sunuldu. Peki, roman neden Sahnenin Dışındakiler ismini aldı? Bu romanın Tanpınar'ın diğer eserleri arasındaki önemi neydi? İşte Tanpınar'ın ölümsüz eseri Sahnenin Dışındakiler hakkında ilginizi en çok çekecek 10 soru ve 10 cevap…
Giriş Tarihi: 13.09.2020
17:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
17:23
Sahnenin Dışındakiler kısaca neyi anlatmaktadır?
Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler eseri,
Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı romanıdır. Roman adını ve konusunu "sahnenin dışında" olanların içlerinde ve etraflarında olup bitenlerden almaktadır.
📚Romanın baş kahramanları
Cemal ve Sabiha'dır. Cemal üniversite eğitimi için İstanbul'a gelir. Çocukluğunu geçirdiği mahalleye gider ve gördükleri karşısında şok geçirir. Eski mahallesinden eser yoktur. İşgal altında olduğu için mahalle tanınmaz hale gelmiştir. Burada çocukluk anıları zihninde canlanır. Arkadaşları Sabiha ve İhsan'ı düşünür. Uzaktan akraba olan Behçet'in evinde kalacaktır. Çocukken Sabiha mahalleye sonradan taşınır. İhsan da burada oturmaktadır.
📚Zamanla Sabiha'nın İhsan'a duyduğu ilgiden rahatsız olur ve kıskanmaya başlar çünkü Sabiha'nın aile problemlerini dinler Sabiha'ya destek olur bu olayda Cemal'in iyice canını sıkar. Babasının tayini çıkar ve mahalleden taşınırlar. Şimdi tekrar geldiği mahallede Sabiha'yı aramaya başlar. İhsan'ı bulur. İhsan çok değişmiş siyasi meseleler içinde boğulmuştur. Sabiha'nın Muhtar adında bir genç ile evlendiğini öğrenir. Cemal de İhsan'ın etkisi ile kendini siyasetin içinde bulur. Görev verilir. Bu görevlerinden birinde bir Paşa ile tanışır.
📚Cemal bir gün Sabiha ile karşılaşır ona olan aşkı yeniden küllenmiştir. Biraz dolaşırlar sonra Sabiha eve döner. Geri geleceğini de söyler. Az bir zaman sonra Sabiha pansiyona gelir. Geceyi burada geçirirler. Sabiha sürekli kararsız olduğunu söyler ama ne için kararsız olduğunu söylemez. Sabah Cemal uyandığında bir not bulur. Sabiha'nın da bir resmi vardır. Notta "Sahneye çıkacak ilk Türk kadın" yazmaktadır. Cemal durumun ne olduğunu anlar. Paşa ölmüştür ve İhsan da olaydan sorumlu tutulur tutuklanır.
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Sahnenin Dışındakiler romanının Tanpınar eserleri arasındaki mahiyeti nedir?
Tanpınar'ın ölümsüz eseri Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste ve Huzur'la beraber bir
üçleme oluşturmaktadır.
📚Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazdığı dört romandan üçü, kendi içlerinde bir
"nehir roman" olarak değerlendirilir. Nehir roman, tek başlarına okunabilecek, ama belli başlı özellikleriyle birbirlerine bağlanan romanları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Tanpınar'ın Mahur Beste, Huzur ve Sahnenin Dışındakiler romanları arasında da böyle bir ilişki vardır. Bu üç eser, kendi içlerinde okunup anlaşılabilecek kitaplar olsa da her üç romanda da karşımıza çıkan bazı ortak karakterler, temalar ve motifler bulunur.
"Babam iyi adamdı. Bizim de iyi olmamızı istiyordu. Onun yaşadığı zamanlarda insanlar bizim kadar etrafından "mesul" değildiler. İyi olmaları için kendilerini korumaları kafiydi."
Ahmet Hamdi Tanpınar kimdir?
Roman ne zaman yayımlanmıştır?
📚Sahnenin Dışındakiler romanı
1950 yılında tefrika edildi. Tefrikanın kitap haline gelmesi ancak Tanpınar'ın ölümünden 11 sene sonra yani 1973'te mümkün olacaktı. Tanpınar'ın tamamlayadığı romanlar arasında yer alır.
📚Romanda Anadolu'da süren Kurtuluş Savaşı ve İstanbul'daki aydınlarla birlikte halkın değişik kesimlerinden insanların farklılaşan hayatları ve bu mücadeleye dahil oluşları işlenir.
"Herkes bütün hayatı kendiliğinden yükleniyordu. Bilmek veya bilmemek, işi pek az değişiyordu."
Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanından etkileyici 22 alıntı
Romana neden Sahnenin Dışındakiler adı verilmiştir?
📚'Sahnenin Dışındakiler', Milli Mücadele döneminde İstanbul'da yaşanan olayları, siyasi meseleleri ortaya koymayı amaçlar. Eserin adı olan
sahnenin dışı İstanbul; sahnenin içi ise Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği Anadolu'dur. İstanbul işgal yıllarında asıl olayların yaşandığı Anadolu'nun bir nebze de olsa uzağında olduğu için sahnenin dışındadır.
"Orada (Anadolu'da) mücadele var, muharebe var. Mukadderatımız orada halledilecek! Asıl sahne orası. Biz burada maalesef sadece seyirciyiz. Sahnenin dışındayız."
Zamanı aşan yazar Ahmet Hamdi Tanpınar
Romanda kahramanlar hangi düzlemde verilmiştir?
📚Huzur ve Mahur Beste romanlarından kopuk olmayan Sahnenin Dışındakiler'in şahıs kadroları,
Meşrutiyet-Cumhuriyet dönemlerini yaşayan kişiler, aile bağları, geniş akraba ilişkileri, kendilerini geçmişe bağlayan olaylarla adeta bir organik bağ içinde aktarılır.
📚Roman baş kahraman olan
Cemal'in hatıraları şeklinde kaleme alınmıştır. Kahramanlar toplumsal niteliklerinden ziyade bireysel çıkmazlarıyla romanda yer edinirler.
"Daima dikkat ettim; İnsan dediğimiz mahlûk her şeyden evvel "çehre ve tavırdır.."
"Bir huzursuzluğun romanı: Huzur"