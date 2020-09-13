Sahnenin Dışındakiler romanı hakkında 10 soru 10 cevap

Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler eseri, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı romanıdır. Roman adını ve konusunu "sahnenin dışında" olanların içlerinde ve etraflarında olup bitenlerden almaktadır.

📚Romanın baş kahramanları Cemal ve Sabiha'dır. Cemal üniversite eğitimi için İstanbul'a gelir. Çocukluğunu geçirdiği mahalleye gider ve gördükleri karşısında şok geçirir. Eski mahallesinden eser yoktur. İşgal altında olduğu için mahalle tanınmaz hale gelmiştir. Burada çocukluk anıları zihninde canlanır. Arkadaşları Sabiha ve İhsan'ı düşünür. Uzaktan akraba olan Behçet'in evinde kalacaktır. Çocukken Sabiha mahalleye sonradan taşınır. İhsan da burada oturmaktadır.

📚Zamanla Sabiha'nın İhsan'a duyduğu ilgiden rahatsız olur ve kıskanmaya başlar çünkü Sabiha'nın aile problemlerini dinler Sabiha'ya destek olur bu olayda Cemal'in iyice canını sıkar. Babasının tayini çıkar ve mahalleden taşınırlar. Şimdi tekrar geldiği mahallede Sabiha'yı aramaya başlar. İhsan'ı bulur. İhsan çok değişmiş siyasi meseleler içinde boğulmuştur. Sabiha'nın Muhtar adında bir genç ile evlendiğini öğrenir. Cemal de İhsan'ın etkisi ile kendini siyasetin içinde bulur. Görev verilir. Bu görevlerinden birinde bir Paşa ile tanışır.

📚Cemal bir gün Sabiha ile karşılaşır ona olan aşkı yeniden küllenmiştir. Biraz dolaşırlar sonra Sabiha eve döner. Geri geleceğini de söyler. Az bir zaman sonra Sabiha pansiyona gelir. Geceyi burada geçirirler. Sabiha sürekli kararsız olduğunu söyler ama ne için kararsız olduğunu söylemez. Sabah Cemal uyandığında bir not bulur. Sabiha'nın da bir resmi vardır. Notta "Sahneye çıkacak ilk Türk kadın" yazmaktadır. Cemal durumun ne olduğunu anlar. Paşa ölmüştür ve İhsan da olaydan sorumlu tutulur tutuklanır.