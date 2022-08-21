Saf bir Latin Amerika hikayesi: "Kolera Günlerinde Aşk"

Kitaplarında Latin Amerika'nın öyküsünü yazan Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, adeta koca bir kıtanın sesi olur. Edebiyat ile tanışması çocukken babaannesinden dinlediği masallar ile başlayan Marquez, "Yüzyıllık Yalnızlık" ile ulaştığı zirvede "Kolera Günlerinde Aşk" ile yerini sağlamlaştırır. Kolera Günlerinde Aşk, bir ömre yayılan bir aşk hikayesinin yanında Latin Amerika'nın sosyal tarihini ve kültürel değişimlerini de yansıtan mühim bir eserdir.