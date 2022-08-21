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Saf bir Latin Amerika hikayesi: "Kolera Günlerinde Aşk"

Kitaplarında Latin Amerika'nın öyküsünü yazan Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, adeta koca bir kıtanın sesi olur. Edebiyat ile tanışması çocukken babaannesinden dinlediği masallar ile başlayan Marquez, "Yüzyıllık Yalnızlık" ile ulaştığı zirvede "Kolera Günlerinde Aşk" ile yerini sağlamlaştırır. Kolera Günlerinde Aşk, bir ömre yayılan bir aşk hikayesinin yanında Latin Amerika'nın sosyal tarihini ve kültürel değişimlerini de yansıtan mühim bir eserdir.

Giriş Tarihi: 21.08.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 17:23
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💠 Gençsin, çekebileceğin kadar acı çek, diyordu ona, bu duygular ömür boyu sürmez.

Gabriel Garcia Marquez

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💠 İnsanın sevdikleri tüm eşyalarıyla birlikte ölmeli.

Gabriel Garcia Marquez

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💠 Belleği olmayan, kendine kâğıttan bir bellek yapar.

Gabriel Garcia Marquez

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💠 Çocukların çocuk oldukları için değil, onları yetiştirirken, onlarla arkadaş olunduğu için sevildiklerini anladı.

Gabriel Garcia Marquez

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💠 Kaçınılmaz bir şeydi: Acıbadem kokusu ona mutsuz aşkların yazgısını anımsatırdı hep.

Gabriel Garcia Marquez

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